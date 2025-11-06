リニア振動モーター市場は、触覚フィードバックアプリケーションの急増により、2031年までに35億米ドルを超える見込み
世界のリニア振動モーター市場、スマートフォン、ウェアラブル機器、精密電子機器の牽引により2031年までに規模が倍増へ
世界のリニア振動モーター市場は力強い成長が見込まれており、売上高は2022年の15億9,040万米ドルから2031年には35億1,164万米ドルに急増すると予測されています。2023年から2031年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は9.2%となります。出荷台数ベースでも、市場は8.0%のCAGRで着実に成長すると予想されており、複数の業界分野における需要の増加を示しています。
高精度で局所的な触覚フィードバックを提供することで知られるリニア振動モーター（LVM）は、スマートフォン、スマートウォッチ、ゲームコントローラー、医療機器など、民生用電子機器においてますます重要になっています。これらの小型アクチュエータは、低消費電力、コンパクトサイズ、そしてユーザーエクスペリエンスを向上させる豊かな触覚を創出する能力から高く評価されています。
スマートフォンとウェアラブルデバイスにおける触覚フィードバックの需要増加
リニア振動モーター市場の主要な成長要因の一つは、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスにおける触覚フィードバック技術の採用増加です。消費者がより没入感とインタラクティブ性を高めたユーザーエクスペリエンスを求める中、スマートフォンメーカーは、タッチベースのインターフェース、バーチャルキーボード、ゲーム環境において、繊細なフィードバックを提供するために、高度なLVM（リニア振動モーター）の搭載をますます増やしています。
フィットネストラッカーやスマートウォッチなどのウェアラブル技術において、小型でエネルギー効率の高い振動モーターは、音声を途切れさせることなくアラートやフィードバックを提供するために不可欠です。これにより、コンシューマーテクノロジー分野におけるLVMの需要が大幅に増加しています。
自動車および医療機器における役割の拡大
自動車業界は、特に先進運転支援システム（ADAS）や触覚対応のコントロールパネルの登場により、有望な産業として台頭しています。リニア振動モーターは、インフォテインメントシステム、ステアリングホイール、ダッシュボードの操作系に統合され、触覚によるアラートを提供することで、ドライバーの安全性を向上させ、ヒューマンマシンインタラクションを強化しています。
さらに、医療機器分野では、診断ツール、携帯型モニタリングデバイス、ウェアラブルヘルスモニターへのリニア振動モーターの導入が増加しています。これらのモーターはリアルタイムの触覚アラートを可能にし、ユーザーエンゲージメントの向上と医療対応の迅速化に貢献します。
市場拡大を促進する技術進歩
リニア振動モーターの設計における革新は、市場の成長を加速させるもう一つの重要な要因です。メーカーは、性能を損なうことなく超薄型デバイスにシームレスに統合できる、より小型で静音性に優れ、より効率的なリニア振動モーター（LVM）の開発に注力しています。
