炭層メタン市場の動向：2032年のトレンド、課題、機会
世界の炭層メタン（CBM）市場は有望な成長軌道にあり、日本はこの新興エネルギー分野における重要なプレーヤーの一つです。「スイートガス」または「天然ガス」とも呼ばれる炭層メタン（CBM）は、炭層に存在する重要なメタン源です。気候変動とエネルギー安全保障への懸念が高まる中、各国および産業界は、従来の石炭や石油資源に代わるクリーンな代替資源として、CBMに注目しています。本調査レポートでは、CBM業界の市場規模、シェア、成長予測、主要プレーヤー、そしてセグメント別の洞察を考察し、特にこの世界的なエネルギーシフトにおける日本の役割に焦点を当てています。
市場概要
炭層メタンは、特にエネルギー需要の増加と炭素排出量削減の必要性が高まる中で、実現可能なエネルギー資源としてますます注目を集めています。CBMは通常、炭層を掘削することで抽出され、その際に閉じ込められたガスが放出されます。従来の天然ガスとは異なり、CBMの抽出は従来の化石燃料に比べて環境への影響が比較的少ないため、エネルギーミックスの多様化を目指す国々にとって魅力的な選択肢となっています。
市場規模とシェア
世界のCBM市場は着実に拡大しており、アジア太平洋地域、北米、そしてヨーロッパの一部が探査・採掘の主要地域となっています。技術の進歩、天然ガス需要の増加、そしてよりクリーンな代替エネルギーへの世界的な動きを背景に、2025年から2032年の間に市場は大幅な成長を遂げると予測されています。
2024年の世界CBM市場規模は217億5,000万米ドルと評価され、予測期間中は約6.1%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。2032年までに、世界のCBM市場は、抽出技術、インフラ整備、掘削能力の拡大への投資増加により、349億3,000万米ドルに達する可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331205&id=bodyimage1】
炭層メタン市場における日本の役割
日本は、主にその膨大なエネルギー消費量と輸入天然ガスへの依存度低減に向けた取り組みにより、CBM市場において極めて重要なプレーヤーとなっています。福島原発事故以降、日本のエネルギー政策はより環境に配慮した代替エネルギーへと転換しており、CBMは日本のエネルギー需要を補う重要な資源とみなされています。日本政府は、国内生産の拡大と海外エネルギー源への依存度低減を目指し、CBMの探査とインフラ整備に投資を行ってきました。
日本はCBM探査における主要国であるだけでなく、CBM輸出の重要な市場でもあります。高度な技術とインフラを有する日本は、中国、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域を含む近隣地域からのCBMの主要輸入国であり続けることが期待されています。
主要市場セグメント
世界の CBM 市場は、タイプ、アプリケーション、地域によって分割されています。
1. タイプ別:
* 探鉱・生産：このセグメントには、炭層メタンの発見、採掘、処理に関連する活動が含まれます。水平掘削や水圧破砕といった掘削技術の革新により、生産能力が大幅に向上し、このセグメントは業界で最も急速に成長しているセグメントの一つとなっています。
