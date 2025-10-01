日本の歯科用接着剤市場規模、シェア、成長、メーカー 2035
KDマーケットインサイツは、市場調査レポート『日本の歯科用接着剤市場 将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表できることを嬉しく思います。本レポートの範囲には、現状の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいてビジネス判断を下せるようになっています。本調査レポートにおいて、KDマーケットインサイツの研究者は、一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
日本の歯科用接着剤市場に関する調査報告によると、市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）6.1%を記録し、2035年末までに市場規模は6億2,540万米ドルに達すると予測されています。2025年には市場規模が3億1,560万米ドルの収益と評価されました。
日本の歯科用接着剤市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
日本の歯科用接着剤市場は、先進的な歯科医療産業の重要な一部であり、修復歯科および審美歯科の両方に貢献しています。歯科用接着剤は、クラウン、ブリッジ、ベニア、インレー、充填物などの修復物を歯質に接着するための重要な材料であり、修復物の耐久性を確保し、マイクロリーケージを最小化し、審美的な仕上がりを向上させる役割を担っています。
高齢化が進み、口腔医療水準が高い日本は、アジアにおける最も重要な歯科材料市場のひとつです。日本の歯科医療産業は、堅固な医療インフラ、高度に熟練した人材、革新的な歯科技術の継続的な導入によって支えられています。低侵襲歯科治療や審美歯科治療の需要拡大に伴い、歯科用接着剤の役割はさらに広がっています。
市場規模とシェア
日本はアジア太平洋地域の歯科用接着剤市場に大きく貢献しており、病院と民間歯科クリニックの両方から継続的な需要があります。修復歯科が最大のシェアを占め、虫歯修復、歯の摩耗や破折の治療に不可欠です。審美歯科も急成長しており、ベニアやホワイトニングなどの審美的施術に接着剤が使用されています。
日本の歯科医師は、効率性、簡便な適用、多様な材料への適合性から、セルフエッチ接着剤やユニバーサル接着剤を好む傾向が強まっています。市場は競争が激しく、多国籍企業と国内メーカーの両方が先進的な接着製品を供給しています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/698
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330970&id=bodyimage1】
成長要因
高齢化社会 - 高齢者人口の多さが、修復・補綴治療需要を拡大。
歯科意識の向上 - 口腔衛生や予防ケアへの関心増加が近代的歯科ソリューション需要を促進。
審美歯科の成長 - ベニアやボンディングなど審美的施術への関心拡大。
技術革新 - セルフエッチやユニバーサル接着剤の進歩で操作性・接着強度が向上。
政府の医療支援 - 一部歯科治療に対する公的医療保険適用が普及を後押し。
低侵襲歯科治療の普及 - 自然歯質を保存する治療に接着剤が不可欠。
デンタルツーリズム拡大 - 高度で信頼性の高い歯科医療が国際患者を惹きつける。
市場セグメンテーション
製品タイプ別:
セルフエッチ接着剤
トータルエッチ（エッチ・アンド・リンス）接着剤
ユニバーサル接着剤
用途別:
日本の歯科用接着剤市場に関する調査報告によると、市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）6.1%を記録し、2035年末までに市場規模は6億2,540万米ドルに達すると予測されています。2025年には市場規模が3億1,560万米ドルの収益と評価されました。
日本の歯科用接着剤市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
日本の歯科用接着剤市場は、先進的な歯科医療産業の重要な一部であり、修復歯科および審美歯科の両方に貢献しています。歯科用接着剤は、クラウン、ブリッジ、ベニア、インレー、充填物などの修復物を歯質に接着するための重要な材料であり、修復物の耐久性を確保し、マイクロリーケージを最小化し、審美的な仕上がりを向上させる役割を担っています。
高齢化が進み、口腔医療水準が高い日本は、アジアにおける最も重要な歯科材料市場のひとつです。日本の歯科医療産業は、堅固な医療インフラ、高度に熟練した人材、革新的な歯科技術の継続的な導入によって支えられています。低侵襲歯科治療や審美歯科治療の需要拡大に伴い、歯科用接着剤の役割はさらに広がっています。
市場規模とシェア
日本はアジア太平洋地域の歯科用接着剤市場に大きく貢献しており、病院と民間歯科クリニックの両方から継続的な需要があります。修復歯科が最大のシェアを占め、虫歯修復、歯の摩耗や破折の治療に不可欠です。審美歯科も急成長しており、ベニアやホワイトニングなどの審美的施術に接着剤が使用されています。
日本の歯科医師は、効率性、簡便な適用、多様な材料への適合性から、セルフエッチ接着剤やユニバーサル接着剤を好む傾向が強まっています。市場は競争が激しく、多国籍企業と国内メーカーの両方が先進的な接着製品を供給しています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/698
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330970&id=bodyimage1】
成長要因
高齢化社会 - 高齢者人口の多さが、修復・補綴治療需要を拡大。
歯科意識の向上 - 口腔衛生や予防ケアへの関心増加が近代的歯科ソリューション需要を促進。
審美歯科の成長 - ベニアやボンディングなど審美的施術への関心拡大。
技術革新 - セルフエッチやユニバーサル接着剤の進歩で操作性・接着強度が向上。
政府の医療支援 - 一部歯科治療に対する公的医療保険適用が普及を後押し。
低侵襲歯科治療の普及 - 自然歯質を保存する治療に接着剤が不可欠。
デンタルツーリズム拡大 - 高度で信頼性の高い歯科医療が国際患者を惹きつける。
市場セグメンテーション
製品タイプ別:
セルフエッチ接着剤
トータルエッチ（エッチ・アンド・リンス）接着剤
ユニバーサル接着剤
用途別: