東北道の村田JCT付近。山形方面から仙台空港へは、村田JCT経由で大回りで向かうしかない。

近くて遠い東北道と仙台空港を結ぶ？

国の計画に記載された「宮城県横断自動車道」

「仙台空港」は、宮城県南部の名取市に位置する東北地方有数の国際空港だ。仙台市中心部から南へ約15kmの場所にあり、台湾や韓国、香港などを結ぶ国際線も就航している。2025年度には年間利用者数が400万人に到達し、2021年には24時間運用化に向けた覚書が地元自治体との間で締結されるなど、さらなる発展が期待されている。

一方で、仙台空港への広域アクセスには課題も残る。山形方面からは「山形自動車道」を利用して、東北自動車道「村田JCT」に接続できるものの、空港へ直接向かうルートは整備されていない。そのため、仙台市街地側へ迂回し、「仙台南部道路」と「仙台東部道路」を経由する必要があり、移動距離が長くなる。

また、福島方面から仙台空港へ向かう場合、最短ルートは白石市から国道4号を経て名取市へ至る経路となる。しかし、約30kmにわたって一般道を走行するため信号交差点が多く、所要時間が交通状況に左右されやすい。

こうした課題の解消に向けて構想されているのが、高規格道路「宮城県横断自動車道」だ。山形自動車道を東側へ延伸し、仙台空港と直結することで、山形・福島両方面からのアクセス向上や、空港の利便性向上が期待されている。

「宮城県横断自動車道」で山形道から仙台空港へ

名取市の都市計画マスタープランに描かれた、宮城県横断自動車道のベースとなる東西幹線道路

宮城県横断自動車道は、2021年に国が策定した「新広域道路交通計画」において調査路線に位置付けられた。構想では、山形自動車道を東側へ延伸し、仙台空港方面へ接続するルートとして描かれており、延長は約15kmと比較的短いものの、広域交通の流れを大きく変える可能性を秘めている。

ルートを詳しく見てみよう。仙台空港の南側には、空港アクセス道路として「県道仙台空港線」が4車線で整備され、西方向へ延びている。この道路は「国道4号」や「県道仙台岩沼線」を立体交差で越えながら西進するが、山裾に近づいて南へカーブする地点で4車線区間が途切れている。

一方、「岩沼市都市計画マスタープラン」では、この終点付近から南へ延びる構想路線が示されている。周辺には新興住宅地「愛島台」があるものの、計画線はその南側の低地を通過する形となっている。ただし、現時点では都市計画道路としての決定にも至っておらず、具体的なルートは明らかになっていない。

なお、村田町と名取・岩沼エリアを結ぶ既存ルートとしては「県道岩沼蔵王線」がある。同路線は長年にわたり狭隘な峠道がボトルネックとなっていたが、2019年に「志賀姥ヶ懐（しがうばがふところ）トンネル」が開通したことで状況は大きく改善された。これにより全線で2車線走行が可能となり、従来約12分かかっていた区間の所要時間は約4分へと短縮されている。

実現に向けた現在の動きは？

仙台空港へのアクセスを担う4車線の「県道仙台空港線」。将来の宮城県横断自動車道のベースになると思われる

気になる具体化の動きだが、現時点では大きな進展は見られない。

国土交通省東北地方整備局の2026年度予算を見ても、宮城県横断自動車道に関する調査や計画検討の予算は確認できず、事業化に向けた具体的な動きは表面化していない。

また、宮城県が2026年4月に策定した「仙南広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」においても、宮城県横断自動車道への言及は見当たらない。さらに、宮城県が毎年国へ提出している要望書を見ても、防災道路ネットワークの強化を中心とした内容となっており、同路線は主要な要望項目には含まれていないのが実情だ。

その一方で、水面下で実現に向けた働きかけは続いている。「宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会」では、宮城県横断自動車道の整備を国へ要望しており、名取市も2024年度から同会に加入した。市議会では、仙台都市圏などを通じて要望を行っているものの進展が見られないため、近隣自治体とも連携しながら取り組みを進めたいとの考えが示されている。

さらに、宮城県市長会も関係大臣に対し毎年要望書を提出しており、宮城県横断自動車道の具体化を求めている。その背景には防災面での期待がある。東日本大震災では仙台空港が津波被害によって一時使用不能となった。宮城県市長会は「仙台空港の機能を山形空港が補完することで、宮城県への人的・物的支援が図られた経緯がある」とし、両県を結ぶ強固な緊急輸送ネットワークの早期確保が必要だと訴えている。

このように、宮城県横断自動車道は現段階では構想路線の域を出ておらず、事業化への道筋もまだ見えていない。

一方、仙台都市圏では、仙台駅周辺と仙台港方面を結ぶ新たな東西軸となる「仙台東道路」の検討が進められている。今後の予算配分や事業の優先順位を考えると、まずはこちらの具体化が先行し、その後に宮城県横断自動車道の議論が本格化する可能性が高そうだ。実現にはなお時間を要するとみられるが、今後の動向にも引き続き注目していきたい。