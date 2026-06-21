チュニジアに４−０で快勝した日本。森保監督は満足「思い切ってパフォーマンスしてくれた」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＦ第２節でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦した。
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世、69分に伊東純也が加点。さらに83分には上田がダメ押しゴールを決めて４−０で快勝した。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「選手たちが相手にとらわれ過ぎず、相手がどうしてくるか分からないところでしたけど、自分たちがやることをしっかりと準備してくれて、そして思い切ってパフォーマンスしてくれたことが良かったと思います」と振り返った。
また、「選手が思い切ってパフォーマンスを出せたのも、準備の段階でコーチ陣が我々が何をやるべきかをしっかりと落とし込んでくれた」と念入りな準備が勝利に繋がったと語った。
今大会初勝利を飾った森保ジャパンは次戦、25日にスウェーデンとダラス・スタジアムで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世、69分に伊東純也が加点。さらに83分には上田がダメ押しゴールを決めて４−０で快勝した。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「選手たちが相手にとらわれ過ぎず、相手がどうしてくるか分からないところでしたけど、自分たちがやることをしっかりと準備してくれて、そして思い切ってパフォーマンスしてくれたことが良かったと思います」と振り返った。
また、「選手が思い切ってパフォーマンスを出せたのも、準備の段階でコーチ陣が我々が何をやるべきかをしっかりと落とし込んでくれた」と念入りな準備が勝利に繋がったと語った。
今大会初勝利を飾った森保ジャパンは次戦、25日にスウェーデンとダラス・スタジアムで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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