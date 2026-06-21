◆女子プロゴルフツアー ニチレイレディス最終日（２１日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）

雷雲接近のため、スタート時間が３０分遅れて、最終ラウンドが始まり、最終組がハーフターンした。

首位と５打差の１１位からスタートした１８歳のルーキー吉粼マーナ（加賀電子）が１２番まで７バーディー、１ボギーと六つスコアを伸ばし、通算１２アンダーで首位タイに浮上した。今季の新人一番乗りの初優勝のチャンスをつかみ、終盤を迎えた。

７打差の２４位から出た韓国のイ・ミニョンも１７番まで８バーディー、ボギーなしで通算１２アンダーまでスコアを伸ばして首位に並ぶ。

４打差６位スタートの政田夢乃（なないろ生命）は１１番まで終了し、１打差の３位で続く。

首位スタートの荒木優奈（Ｓｋｙ）は前半の９ホールをすべてパー。スコアを伸ばせず、１打差の３位に後退した。

２打差の５位に木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）らが続く。木戸は２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの復活優勝を目指す。

１打差２位からスタートした１９歳のルーキー藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）は３打差の９位に後退した。

勝負はサンデーバックナイン（最終日の後半９ホール）に突入した。