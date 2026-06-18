「迷いがあると絶対にダメ」 2試合ぶりの山下美夢有、不安抱えメジャー前哨戦へ
＜マイヤーLPGAクラシック 事前情報◇17日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞次週に控えるメジャー「KPMG全米女子プロ選手権」を見据え、先週のダブルス戦をスキップした山下美夢有が実戦復帰する。
【連続写真】山下美夢有のスイングに隠された、最も簡単なスライス対策のヒント
午後2時10分と遅いスタートとなったプロアマは、冷たい雨が降りしきるコンディションとなった。最終ホールでは同伴者との記念撮影を終えたあとも、一人でグリーン周りを入念に確認していた。2週前の「全米女子オープン」では34位。優勝争いには加われなかったものの、難セッティングの中で4日間を戦い抜いた。先週のダブルス戦を回避し、「リフレッシュしつつ、練習をして」と、連戦が続くシーズンのなかでメジャーへ向けて心身を整える時間にもなった。今大会を終えれば、いよいよ全米女子プロ選手権へと向かう。だが、「パッティングもあまり入っていないですし、ショットの精度も狙いたい方向に打てていない」と、前哨戦を前に少し不安も抱えている。「自信を持って打つこと。迷いがあると絶対にダメ」。昨年の「AIG女子オープン」（全英）を制し、メジャーの頂点に立った山下は、その舞台で求められる精度の高さも熟知している。次なる大舞台を見据え、今大会では何かしらのきっかけをつかむことも重要なテーマとなる。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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