熱烈日ハムファン美女25歳、抜群の透明感＆美ボディの最新グラビア
DVDメーカーが選ぶ「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」最優秀セールス賞を受賞した花咲楓香が、16日発売の「週刊SPA！」（扶桑社） 6月23・30日合併特大号の「推し撮」コーナーに登場。
【写真】えなこに江籠裕奈、三田悠貴も！ 「SPA！」最新号フォトギャラリー
■表紙の人＆夏さきどりフォトブック：
えなこ、夏めく。
38周年記念号のカバー＆フォトブックにえなこが降臨。ラムネみたいに甘酸っぱくて、シャボン玉みたいに軽やかで。この夏いちばん、近くにいてほしい人！
■プロフィール
愛知県生まれ。コスプレイヤー、グラビアアイドルとして多方面で活躍し、各誌の表紙を飾る。SNSフォロワー数は600万人超。「PAスーパー海物語IN沖縄 6 Withえなこ」でコラボ中。
■美女地図：天使のオフタイム
ソロアイドルとして癒やしを届ける“えごちゃん”こと江籠裕奈が、週刊SPA!にカムバック！「天使の休息」をテーマに、束の間のオフタイムを披露する
■プロフィール
’00年、愛知県生まれ。T162。’11年、SKE48に 5 期生として加入し中心メンバーとして活躍。’23年末にグループを卒業し、現在はソロアイドル活動中。詳細は公式ファンクラブサイト「ないしょばなし」から。
■グラビアン魂：三田悠貴
人は他人から見られることでキレイになる、とはよく聞く話。グラビアン魂には2回目の登場となる三田悠貴も、デビュー間もない前回登場時に比べ、すっかり表情が豊かになり、その見事なプロポーションも込みで、グラビアンたちも大絶賛！
■プロフィール
1998年、岐阜県生まれ。軽トラ女子として話題の彼女は最新DVD『三田ちゃんパラダイス』（アイドルワン）が発売中。
■推し撮：花咲楓香
抜群の透明感と美ボディで次世代ヒロインとして注目の花咲楓香が魅せる……、セクシー・ビッグイニング！
・プロフィール
01年、北海道出身。DVDメーカーが選ぶ「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」最優秀セールス賞受賞。「キューティハニーNova」公式コスプレイヤーなど、多方面で活躍。熱烈な北海道日本ハムファイターズファンとしても知られる。
■メルヘンか、小悪魔か
レースアンバサダーとしてサーキットを彩る阿比留あんなが初登場！艶やかな小悪魔感ある表情とは対照的にカプセルトイやキャラクターグッズなども大好き。彼女のメルヘンでかわいいところがダダ漏れ。「メディバンネップリ」にてアザーカットをコンビニプリントできるキャンペーンも実施中！
■プロフィール
1996年大阪府生まれ。SUPER GT、SUPER FORMULA、スーパー耐久シリーズでレースアンバサダーとして活動。『Gヘルスケア』（TBS）レギュラー。
【写真】えなこに江籠裕奈、三田悠貴も！ 「SPA！」最新号フォトギャラリー
■表紙の人＆夏さきどりフォトブック：
えなこ、夏めく。
38周年記念号のカバー＆フォトブックにえなこが降臨。ラムネみたいに甘酸っぱくて、シャボン玉みたいに軽やかで。この夏いちばん、近くにいてほしい人！
愛知県生まれ。コスプレイヤー、グラビアアイドルとして多方面で活躍し、各誌の表紙を飾る。SNSフォロワー数は600万人超。「PAスーパー海物語IN沖縄 6 Withえなこ」でコラボ中。
■美女地図：天使のオフタイム
ソロアイドルとして癒やしを届ける“えごちゃん”こと江籠裕奈が、週刊SPA!にカムバック！「天使の休息」をテーマに、束の間のオフタイムを披露する
■プロフィール
’00年、愛知県生まれ。T162。’11年、SKE48に 5 期生として加入し中心メンバーとして活躍。’23年末にグループを卒業し、現在はソロアイドル活動中。詳細は公式ファンクラブサイト「ないしょばなし」から。
■グラビアン魂：三田悠貴
人は他人から見られることでキレイになる、とはよく聞く話。グラビアン魂には2回目の登場となる三田悠貴も、デビュー間もない前回登場時に比べ、すっかり表情が豊かになり、その見事なプロポーションも込みで、グラビアンたちも大絶賛！
■プロフィール
1998年、岐阜県生まれ。軽トラ女子として話題の彼女は最新DVD『三田ちゃんパラダイス』（アイドルワン）が発売中。
■推し撮：花咲楓香
抜群の透明感と美ボディで次世代ヒロインとして注目の花咲楓香が魅せる……、セクシー・ビッグイニング！
・プロフィール
01年、北海道出身。DVDメーカーが選ぶ「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」最優秀セールス賞受賞。「キューティハニーNova」公式コスプレイヤーなど、多方面で活躍。熱烈な北海道日本ハムファイターズファンとしても知られる。
■メルヘンか、小悪魔か
レースアンバサダーとしてサーキットを彩る阿比留あんなが初登場！艶やかな小悪魔感ある表情とは対照的にカプセルトイやキャラクターグッズなども大好き。彼女のメルヘンでかわいいところがダダ漏れ。「メディバンネップリ」にてアザーカットをコンビニプリントできるキャンペーンも実施中！
■プロフィール
1996年大阪府生まれ。SUPER GT、SUPER FORMULA、スーパー耐久シリーズでレースアンバサダーとして活動。『Gヘルスケア』（TBS）レギュラー。