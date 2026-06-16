NTTドコモは16日、新型Androidスマートフォン「AQUOS R11 SH-51G」を7月上旬に発売すると発表し、予約の受け付けを開始した。価格は16万2470円。発売にあわせてポイント還元キャンペーンも実施する。

NTTドコモで取り扱われる「AQUOS R11 SH-51G」は、メモリー12GB／ストレージ256GBのモデル。チップセット（SoC）に「Snapdragon 8s Gen 4」を搭載する。価格は16万2470円。新規契約または他社からのMNPで「いつでもカエドキプログラム」に加入し、23カ月目に返却した場合の負担額は12万7710円。月々の負担額は4596円で、ドコモで対象機種に買い替えれば、プログラム利用料分の2万2000円が差し引かれる。

ディスプレイは約6.5インチのPro IGZO OLED（有機EL）で、ピーク輝度は3600ニト、解像度はフルHD＋。バッテリー容量は5100mAh。防水防塵等級はIPX5／8／9、IP6X。FeliCaを利用できる。

通信面では、SIMはnanoSIMとeSIMを使用でき、5G SAのほか、通信時に送信電力を高出力化するHPUEに対応している。また、docomo Starlink Direct対応機種だ。

ライカ監修のカメラシステム

搭載する標準・広角・望遠の3眼カメラはライカ監修。AIが被写体を自動認識し、最適な構図で撮影できる「スマートフィットズーム」を新たに搭載した。

また、プライバシーに関わる文字情報を自動でマスキングする機能や、全員が目を開いた状態で撮影できる「まばたき軽減」も利用できる。

詳細なスペックとしては、標準カメラ（23mm）には1/1.5インチセンサーを搭載する。解像度は約5030万画素でF値は1.9、光学手ブレ補正対応。広角カメラ（13mm）には1/2.5インチセンサーを搭載しており、解像度は約5030万画素でF値は2.2。2.9倍の望遠カメラ（68mm）は、約3850万画素でF値2.4。最大5.9倍光学相当ズームに対応する。

アカリウム

本体背面のカメラバンプ部には、通知などに応じて光る「アカリウム」を備える。その柔らかい光と独自のサウンドで、新しい通知体験をもたらす。

発売キャンペーン

「AQUOS R11 SH-51G」を購入し、キャンペーンサイトから応募すると、1万ポイントのdポイント（期間・用途限定）が進呈される。機種単体（白ロム）購入も対象。

期間は発売日～8月20日で、ドコモオンラインショップやahamoサイトの事前購入受付期間での購入も対象となる。応募は購入した端末で行うため、期間中に端末を受け取る必要がある。応募は携帯電話番号1回線につき1回限り。

docomo selectのアクセサリー

「AQUOS R11 SH-51G」の発売にあわせて、docomo selectでケース・フィルムを発売する。

「AQUOS R11 SH-51G エアクッションケース（ブラック）」や「AQUOS R11 SH-51G スタンドスマートフリップケース（ダークネイビー／ベージュ）」、「AQUOS R11 SH-51G ARガラスフィルムハイグレード」といったアクセサリーがラインアップされる。

AQUOS R11 SH-51G エアクッションケース（ブラック）

AQUOS R11 SH-51G スタンドスマートフリップケース（ダークネイビー／ベージュ）

AQUOS R11 SH-51G ARガラスフィルムハイグレード