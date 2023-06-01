ランジェリーカットにも初挑戦！≒JOY逢田珠里依、ベトナムで撮影した1st写真集発売決定

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≒JOY逢田珠里依の1st写真集（タイトル未定）が、自身の誕生日でもある9月13日に集英社から発売される。

■「20歳の自分の最大限の背伸びです！」

本書は「アイドルの王道写真集」をテーマにベトナムで撮影を敢行。国内屈指のリゾート地であるフーコック島では、ウォーターパークやビーチで思う存分にはしゃぐ姿やリゾートホテルで羽を伸ばす姿を、伝統的な街並みが特徴の首都のハノイでは、異国情緒漂う街中を散策する姿やクラシカルなホテルでくつろぐ姿をドキュメンタリーテイストで撮影した。

また、初のランジェリーカットにも挑戦。今までのグラビアでは見せたことのない、ドキッとするような姿も収められている。

彼女と一緒にベトナム旅行に来ているような気持ちになれること間違いなしの一冊となっている。

■逢田珠里依 コメント

写真集を発売させていただけるなんて、夢にも思っていませんでした！ 自分の部屋には小中学生の頃に集めた写真集がたくさんあり、アイドルになってからも何度も見返していました。一番憧れていたものだったのかもしれません。昔の自分に見せてあげたいです！ おばあちゃんになっても、ずっと大切にします！

ロケで行ったウォーターパークでの撮影が本当に楽しくて、撮影を忘れてしまうくらい夢中で遊んでいました。あとはベトナム料理が本当に美味しくて、特にフォーは何度も食べました！ 日本に帰ってきてからもベトナムロスで、お家でもずっとフォーを食べています！

『元気な珠里依が好き！』と言ってくださる方にも『大人な珠里依が好き！』と言ってくださる方にも楽しんでいただける、20歳の逢田珠里依がぎゅっと詰まった写真集になったと思います。この写真集を出すことは、20歳の自分の最大限の背伸びです！

いつも応援してくださる皆様や支えてくださる皆様のおかげで今回こうして写真集を発売させていただけるので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。きっと見たことのない表情がたくさん詰まっていると思うので、少しでもドキッとしてもらえたら嬉しいです！

(C)集英社／細居幸次郎

■【画像】写真集の先行カット

■書籍情報

2026.09.13 ON SALE

『逢田珠里依1st写真集（仮）』

■関連リンク

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