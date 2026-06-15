有村架純、黒木華、南沙良が“秘密の思い出”語る 映画『マジカル・シークレット・ツアー』特別コンテンツ公開へ
俳優の有村架純、黒木華、南沙良が共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、3人が撮影秘話や作品の裏話を語る期間限定コンテンツ「秘密のツアー」のダイジェスト映像が解禁された。
【動画】有村架純＆黒木華＆南沙良、三者三様“金の隠し方”（本編映像）
本作は、2017年に中部国際空港で発生した金の密輸事件に着想を得たオリジナルストーリー。夫の不祥事で借金を背負った二児の母・和歌子（有村）、奨学金返済に追われる研究員・清恵（黒木）、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由（南）という、それぞれ事情を抱えた3人の女性が金の密輸を通じて出会い、絆を深めていく姿を描く。
今回公開された映像は、特別コンテンツ「秘密のツアー」の一部を先行公開したもの。MCをラジオプロデューサーの石井玄が務め、本編映像やメイキング映像を振り返りながら、3人がここでしか聞けない撮影秘話を語っている。
映像では、黒木演じる清恵が後輩・椎名（青木柚）と推しのボーイズグループ「NEON」のライブ映像を見ながら“推し活”を楽しむシーンについてトークを展開。普段の清恵とは異なるハイテンションな姿を見せる場面について、黒木は「青木柚さんがK-POP好きだったので、盛り上がり方を教えてもらいました」と撮影を振り返った。
また、自身の“推し”について聞かれると、「ちゃんみなさんが好き」と明かし、「振り乱して応援するというより、じっくり見て楽しむタイプ」と語った。
一方、有村は自宅で好きなコンテンツを見て盛り上がることはあるかとの質問に、「あまりハマっているものはないんですけど……」としながらも、「友人と懐メロを流して、たまに踊ったりします」と意外な一面を披露している。
さらに、3人が初めてシンガポールから日本へ金塊を密輸するシーンについてもトーク。妊婦であることを利用して大きなお腹に金塊を隠す麻由、松葉杖の中に隠す清恵、子どものオムツの中に隠す和歌子という大胆な作戦について、南は「賢いですよね、隠し所が。私は一瞬で見つかる場所に隠す自信があります」と笑顔を見せた。
MCの石井から「どこに隠しますか？」と聞かれると、「カバンの底とか、靴の中、服の袖とか……」と回答。黒木も「オムツは賢いよね」と賛同するなど、終始和やかな雰囲気で撮影当時の思い出を語っている。
特別コンテンツ「秘密のツアー」完全版は、6月19日午後6時よりアスミック・エース公式YouTubeチャンネルで公開予定。
【動画】有村架純＆黒木華＆南沙良、三者三様“金の隠し方”（本編映像）
本作は、2017年に中部国際空港で発生した金の密輸事件に着想を得たオリジナルストーリー。夫の不祥事で借金を背負った二児の母・和歌子（有村）、奨学金返済に追われる研究員・清恵（黒木）、貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由（南）という、それぞれ事情を抱えた3人の女性が金の密輸を通じて出会い、絆を深めていく姿を描く。
映像では、黒木演じる清恵が後輩・椎名（青木柚）と推しのボーイズグループ「NEON」のライブ映像を見ながら“推し活”を楽しむシーンについてトークを展開。普段の清恵とは異なるハイテンションな姿を見せる場面について、黒木は「青木柚さんがK-POP好きだったので、盛り上がり方を教えてもらいました」と撮影を振り返った。
また、自身の“推し”について聞かれると、「ちゃんみなさんが好き」と明かし、「振り乱して応援するというより、じっくり見て楽しむタイプ」と語った。
一方、有村は自宅で好きなコンテンツを見て盛り上がることはあるかとの質問に、「あまりハマっているものはないんですけど……」としながらも、「友人と懐メロを流して、たまに踊ったりします」と意外な一面を披露している。
さらに、3人が初めてシンガポールから日本へ金塊を密輸するシーンについてもトーク。妊婦であることを利用して大きなお腹に金塊を隠す麻由、松葉杖の中に隠す清恵、子どものオムツの中に隠す和歌子という大胆な作戦について、南は「賢いですよね、隠し所が。私は一瞬で見つかる場所に隠す自信があります」と笑顔を見せた。
MCの石井から「どこに隠しますか？」と聞かれると、「カバンの底とか、靴の中、服の袖とか……」と回答。黒木も「オムツは賢いよね」と賛同するなど、終始和やかな雰囲気で撮影当時の思い出を語っている。
特別コンテンツ「秘密のツアー」完全版は、6月19日午後6時よりアスミック・エース公式YouTubeチャンネルで公開予定。