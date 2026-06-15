「まじかよ」「軽傷であってくれ」激しいタックル→左膝あたりを押さえて悶絶。負傷交代した久保建英にファン心配「きつすぎるな」【Ｗ杯】
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｆ組）でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦した。
日本は50分に失点。57分に中村敬斗が同点ゴールを決めるも、64分に勝ち越し弾を献上した。それでも89分に鎌田大地が同点弾を挙げて、２−２の引き分けに終わった。
しかし、71分にアクシデントが発生。伊藤洋輝のパスを受けた久保建英が、ドゥムフリースから激しいタックルを受ける。
直後、苦悶の表情を浮かべながら左膝あたりを押さえてピッチに倒れ込んでしまう。その後、一度フィールドから歩いて出るも、交代を余儀なくされた。
無念の負傷に、SNS上では「離脱となるとかなり痛い」「あれはファウルだろ」「大丈夫か…」「まじかよ」「きつすぎる」「軽傷であってくれ」といった声が上がった。
状態が心配される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
日本は50分に失点。57分に中村敬斗が同点ゴールを決めるも、64分に勝ち越し弾を献上した。それでも89分に鎌田大地が同点弾を挙げて、２−２の引き分けに終わった。
しかし、71分にアクシデントが発生。伊藤洋輝のパスを受けた久保建英が、ドゥムフリースから激しいタックルを受ける。
直後、苦悶の表情を浮かべながら左膝あたりを押さえてピッチに倒れ込んでしまう。その後、一度フィールドから歩いて出るも、交代を余儀なくされた。
無念の負傷に、SNS上では「離脱となるとかなり痛い」「あれはファウルだろ」「大丈夫か…」「まじかよ」「きつすぎる」「軽傷であってくれ」といった声が上がった。
状態が心配される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！