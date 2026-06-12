「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午後２時現在で、ｊｉｇ．ｊｐ<5244.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



引き続き、５月１４日に発表した２７年３月期の連結業績予想に関する失望が売り予想数の上昇につながっているようだ。２７年３月期は、バチェラーデートやその他新規事業が貢献し、売上高は１６５億円（同１２．８％増）と２ケタ増収を見込むが、人件費の増加や、ユーザー獲得に向けた広告宣伝費やイベント費用の増加、新規事業への投資、その他変動費の増加などで営業利益は１９億８０００万円（前期比０．２％増）と前期比横ばいにとどまる見通し。



決算発表以降、株価は急落し下値模索の展開にあり、この日は７日続落で連日の年初来安値更新している。



出所：MINKABU PRESS