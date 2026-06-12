わんこたちに言葉が通じた瞬間の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で301万回再生を突破し、「意志疎通ができててビックリ」「言葉を理解してる」「本当頭いいなぁ！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子の『大切なもの』が壊れていたので、犬達に『どっちがやったの？』と聞いた結果…まさかの光景】

松ぼっくりが壊された

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」では、『こむぎ』ちゃんと『わらび』ちゃんの平和な日常が紹介されています。

ある日、お家で遊んでいた2歳の女の子の大切な松ぼっくりが、粉々になっているのが発見されました。松ぼっくりは女の子のお気に入りだったため、家族は犯人探しを開始。疑われたのは、こむぎちゃんとわらびちゃんでした。

事情を聞かれた2匹は、どこか落ち着かない様子。そわそわしたり視線を逸らしたりと、なんとも怪しい反応を見せていたそうです。

いたずらの犯人を調査

そこで投稿主さんは、本人たちに直接聞いてみることにしました。両手を差し出しながら「こむぎ？」「わらび？」と名前を呼び、自首を促したのです。すると次の瞬間、こむぎちゃんがそっと前足を「こむぎ」と呼んだ側の手へ乗せました。

偶然かと思い、今度は左右を入れ替えてもう一度試してみました。しかし結果は同じ。こむぎちゃんは再び、自分の名前が呼ばれた方の手にお手をしたのです。その様子から、どうやら松ぼっくり事件の犯人はこむぎちゃんだった可能性が高そう。まるで自ら名乗り出たかのような反応に、家族も驚いたそうです。

微笑ましい結末にホッコリ

その後、投稿主さんはこむぎちゃんに「松ぼっくりを壊しちゃダメだよ」と優しくお説教。こむぎちゃんは目を細めながらじっと話を聞き、どこか反省しているような表情を浮かべていたといいます。

すると、その様子を見ていた女の子が「もう怒ってないよ」と一言。自分の宝物を壊されても、最後にはこむぎちゃんを許してあげたのです。反省するわんこと、それを優しく受け止める女の子。思いやりにあふれたやり取りに、多くの人が心を温められたのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「涙が出るほど可愛い」「なんて平和な光景なの」「自首する前から顔に出てるw」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」には、こむぎちゃん＆わらびちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。