ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Hi-STANDARD、the cabs、ELLEGARDEN、DOPING PANDA……再結成／再始… Hi-STANDARD、the cabs、ELLEGARDEN、DOPING PANDA……再結成／再始動後、初の新曲に込められた特別な想い Hi-STANDARD、the cabs、ELLEGARDEN、DOPING PANDA……再結成／再始動後、初の新曲に込められた特別な想い 2026年6月11日 19時0分 Real Sound リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 2013年の解散を経て、昨年1月に再結成したロックバンド・the cabsが、再結成後初となる新曲「パリ、わたしたちの」をリリースした。 （関連： リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト Hi-STANDARDはあらゆる“壁”を壊してきた 『EIGHT-JAM』出演を機に改めて考える功績と現在地 the cabs、12年ぶりの活動再開でバイラルチャートイン 現在も支持されるスリリングなアンサンブル 2025年、アニソンの“立ち位置”に変化？ サカナクション、ELLEGARDEN、スピッツ起用……日本の普遍的音楽へ 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画, 推し活