永島優美、コットン・西村に仕事を奪われる 元アナウンサー芸人の本領発揮 きょん「自分で実況やってる！経費削減！」
サッカー元日本代表の武藤嘉紀、元サッカー日本女子代表の岩渕真奈、お笑いコンビ・コットン（西村真二、きょん）が11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた『MIYASHITA STADIUM』（略称：ミヤスタ）のオープニングイベントに参加した。
【写真】わちゃわちゃ！元日本代表vs芸人でガチ勝負をしたコットンら
イベントでは、武藤＆岩渕チーム対コットンチームでフットゴルフ対決を行うことに。西村の順番が回ってくると「さぁ、ヤット（遠藤保仁）さんのようなコロコロで決められるか…」とセルフ実況。武藤と同じシュートを外すと「お〜っと！武藤の悲劇」と口にした。西村は元アナウンサーという異色の経歴を持つ芸人だけにきょんは「自分で実況やってる！経費削減！」と合いの手。MCの永島優美は仕事を奪われ苦笑いだった。
また、サッカー日本代表を率いる森保一監督の精巧な等身大フィギュアをお披露目。「ピッチサイドで交代指示を出す森保監督」で“指示保”という通称もあることも明かされた。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。
【写真】わちゃわちゃ！元日本代表vs芸人でガチ勝負をしたコットンら
イベントでは、武藤＆岩渕チーム対コットンチームでフットゴルフ対決を行うことに。西村の順番が回ってくると「さぁ、ヤット（遠藤保仁）さんのようなコロコロで決められるか…」とセルフ実況。武藤と同じシュートを外すと「お〜っと！武藤の悲劇」と口にした。西村は元アナウンサーという異色の経歴を持つ芸人だけにきょんは「自分で実況やってる！経費削減！」と合いの手。MCの永島優美は仕事を奪われ苦笑いだった。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。