卓球の国際大会「WTTコンテンダーリュブリャナ」は18日から21日にかけて、スロベニア・リュブリャナで本戦が行われる。日本からも多くの選手がエントリーしており、その活躍に期待が高まっている。中でも混戦が予想されるのが女子シングルスで、各国の実力者たちが絡む優勝争いにも注目が集まっている。 ■好調の大藤や早田も上位に絡むか 今回の女子シングルスで第1シードとして臨むのが、世界ランキング3