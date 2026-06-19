19日、東京都北区立滝野川第三小学校で発生した火災を受け、同校の高草木政浩校長が記者会見を開き、発火から鎮圧までの経緯を時系列で説明した。【映像】小学校で発生した火事の様子（実際の映像）高草木校長によると、午前10時50分頃に児童が「焦げ臭い匂いがする」と気付き、5分後に火災報知機が作動したため消防に通報、教員が校内放送で避難指示を出したという。さらに自身が119番通報を行い、教員3名が初期消火にあたっ