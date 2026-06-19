バルセロナは、ラシン・サンタンデールに所属するDFホルヘ・サリナスの獲得に動いているようだ。19日、スペイン紙『マルカ』が報じている。カンタブリアに現れた“新星”として注目を集めるホルヘ・サリナスは、2007年4月3日生まれの現在19歳。バルセロナのほか、アトレティコ・マドリードやバイエルン、パリ・サンジェルマンなどのビッグクラブがこぞって関心を寄せるラシン・サンタンデールのカンテラーノは、本職のセンター