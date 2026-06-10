群馬が司令塔の中村拓人と契約継続「来シーズンこそ必ず優勝できるように」

6月10日、群馬クレインサンダーズは中村拓人と2026－27シーズンの選手契約継続が基本合意に達したことを発表した。

愛知県出身で現在25歳の中村は、184センチ79キロのポイントガード。大東文化大学在学中にレバンガ北海道、広島ドラゴンフライズで特別指定選手としてプレーし、2022年に広島でプロキャリアをスタート。2025－26シーズンに群馬へ加入し、レギュラーシーズン53試合に出場して1試合平均9.5得点3.0アシストをマークした。

契約継続が決まった中村は、クラブを通じて「来季も引き続き群馬クレインサンダーズで戦えることとても光栄に思います。また素晴らしく熱いファンの皆さんの前で戦えることもうすでにワクワクしています！」と喜びを表明。

さらに、「来シーズンこそ必ず優勝できるように、そして何よりも応援してくださる方々に誇りと思ってもらえるように毎日努力していきたいと思います。来シーズンも引き続き応援宜しくお願いします！」と、悲願のタイトル獲得へ向けて力強い決意を語っている。

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