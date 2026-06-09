iPhoneが出生率低下に関係していると全米経済研究所「NBER」が発表、人々がスマホにのめり込んで性行為の機会が減ったとの指摘

iPhoneが出生率低下に関係していると全米経済研究所「NBER」が発表、人々がスマホにのめり込んで性行為の機会が減ったとの指摘