「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

近年まれに見る豪華メンバーが集結した今年の春のグランプリ。データ的にも、３頭が各項目をクリアするというハイレベルな争いとなった。そんななか、データ班が推奨するのはメイショウタバル。今年も武豊とのコンビで他馬を寄せつけない逃走劇を見せ、連覇を成し遂げてくれるはずだ。

▼傾向（過去１０年）

上半期の総決算。有馬記念と同じくファン投票で出走馬が決められるドリームレース。８７年から３歳馬も出走が可能に。９７年からは国際競走になった。

▼人気

１番人気〈２・３・０・５〉

２番人気〈２・０・３・５〉

３番人気〈３・０・０・７〉

４番人気〈０・０・２・８〉

５番人気〈０・２・１・７〉

人気上位馬の信頼度はイマイチ。６番人気以下が３勝、２着５回、３着４回と波乱含みの一戦。

▼所属

栗 東〈６・４・１０・９３〉

美 浦〈４・５・０・２８〉

外国馬〈０・１・０・０〉

勝ち鞍では栗東所属馬が優勢も、勝率では美浦所属馬がリード。今年は外国馬の参戦なし。

▼ステップ

海外重賞〈４・２・１・２１〉

天皇賞・春〈３・２・４・３０〉

大阪杯〈２・４・２・２４〉

（※Ｇ２時含む）

目黒記念〈１・０・１・１２〉

ＯＰ競走〈０・０・０・１〉

勝ち馬９頭が海外Ｇ１か春盾、大阪杯から参戦。

▼前走内容

勝ち馬全頭が６着以内かつ、負けても０秒４差以内だった。同９頭が５番人気以内に支持されていた。

▼性齢

３歳馬〈０・０・０・１〉

４歳馬〈４・２・５・２７〉

５歳馬〈６・４・４・４２〉

６歳馬〈０・３・１・２５〉

７歳以上〈０・１・０・２６〉

４歳馬と５歳馬の戦い。〈４・１・３・１３〉と牝馬の活躍が目立つ。

▼実績

勝ち馬７頭にＧ１Ｖがあり、残り３頭にもＧ２で勝利があった。

▼決め手

逃 げ〈１・２・１・６〉

先 行〈５・１・３・２５〉

差 し〈４・３・４・５０〉

まくり・追込

〈０・４・２・４０〉

勝ち馬９頭が前走の４角を８番手以内で通過していた。

▼注目馬 クロワデュノール、ダノンデサイル、メイショウタバルの３頭が全項目をクリア。甲乙付けがたいが、宝塚記念最多の５勝を挙げる武豊騎乗の昨年覇者メイショウタバルを推奨する。先週の安田記念でＶを飾った名手が、今週も鮮やかな手綱さばきを見せつける。（記録室）