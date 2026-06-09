【宝塚記念】メイショウタバル 連覇あるぞ 今週も名手・武豊がＶ導く 全項目クリアのデータも後押し
「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）
近年まれに見る豪華メンバーが集結した今年の春のグランプリ。データ的にも、３頭が各項目をクリアするというハイレベルな争いとなった。そんななか、データ班が推奨するのはメイショウタバル。今年も武豊とのコンビで他馬を寄せつけない逃走劇を見せ、連覇を成し遂げてくれるはずだ。
▼傾向（過去１０年）
上半期の総決算。有馬記念と同じくファン投票で出走馬が決められるドリームレース。８７年から３歳馬も出走が可能に。９７年からは国際競走になった。
▼人気
１番人気〈２・３・０・５〉
２番人気〈２・０・３・５〉
３番人気〈３・０・０・７〉
４番人気〈０・０・２・８〉
５番人気〈０・２・１・７〉
人気上位馬の信頼度はイマイチ。６番人気以下が３勝、２着５回、３着４回と波乱含みの一戦。
▼所属
栗 東〈６・４・１０・９３〉
美 浦〈４・５・０・２８〉
外国馬〈０・１・０・０〉
勝ち鞍では栗東所属馬が優勢も、勝率では美浦所属馬がリード。今年は外国馬の参戦なし。
▼ステップ
海外重賞〈４・２・１・２１〉
天皇賞・春〈３・２・４・３０〉
大阪杯〈２・４・２・２４〉
（※Ｇ２時含む）
目黒記念〈１・０・１・１２〉
ＯＰ競走〈０・０・０・１〉
勝ち馬９頭が海外Ｇ１か春盾、大阪杯から参戦。
▼前走内容
勝ち馬全頭が６着以内かつ、負けても０秒４差以内だった。同９頭が５番人気以内に支持されていた。
▼性齢
３歳馬〈０・０・０・１〉
４歳馬〈４・２・５・２７〉
５歳馬〈６・４・４・４２〉
６歳馬〈０・３・１・２５〉
７歳以上〈０・１・０・２６〉
４歳馬と５歳馬の戦い。〈４・１・３・１３〉と牝馬の活躍が目立つ。
▼実績
勝ち馬７頭にＧ１Ｖがあり、残り３頭にもＧ２で勝利があった。
▼決め手
逃 げ〈１・２・１・６〉
先 行〈５・１・３・２５〉
差 し〈４・３・４・５０〉
まくり・追込
〈０・４・２・４０〉
勝ち馬９頭が前走の４角を８番手以内で通過していた。
▼注目馬 クロワデュノール、ダノンデサイル、メイショウタバルの３頭が全項目をクリア。甲乙付けがたいが、宝塚記念最多の５勝を挙げる武豊騎乗の昨年覇者メイショウタバルを推奨する。先週の安田記念でＶを飾った名手が、今週も鮮やかな手綱さばきを見せつける。（記録室）