　データ班が推すメイショウタバル

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　「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

　近年まれに見る豪華メンバーが集結した今年の春のグランプリ。データ的にも、３頭が各項目をクリアするというハイレベルな争いとなった。そんななか、データ班が推奨するのはメイショウタバル。今年も武豊とのコンビで他馬を寄せつけない逃走劇を見せ、連覇を成し遂げてくれるはずだ。

　▼傾向（過去１０年）

　上半期の総決算。有馬記念と同じくファン投票で出走馬が決められるドリームレース。８７年から３歳馬も出走が可能に。９７年からは国際競走になった。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈２・３・０・５〉

　２番人気〈２・０・３・５〉

　３番人気〈３・０・０・７〉

　４番人気〈０・０・２・８〉

　５番人気〈０・２・１・７〉

　人気上位馬の信頼度はイマイチ。６番人気以下が３勝、２着５回、３着４回と波乱含みの一戦。

　▼所属　　　　　　　

　　栗　東〈６・４・１０・９３〉

　　美　浦〈４・５・０・２８〉

　　外国馬〈０・１・０・０〉

　勝ち鞍では栗東所属馬が優勢も、勝率では美浦所属馬がリード。今年は外国馬の参戦なし。

　▼ステップ　　　　　

　海外重賞〈４・２・１・２１〉

　天皇賞・春〈３・２・４・３０〉

　　大阪杯〈２・４・２・２４〉

　　　（※Ｇ２時含む）

　目黒記念〈１・０・１・１２〉

　ＯＰ競走〈０・０・０・１〉

　勝ち馬９頭が海外Ｇ１か春盾、大阪杯から参戦。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬全頭が６着以内かつ、負けても０秒４差以内だった。同９頭が５番人気以内に支持されていた。

　▼性齢　　　　　　　

　　３歳馬〈０・０・０・１〉

　　４歳馬〈４・２・５・２７〉

　　５歳馬〈６・４・４・４２〉

　　６歳馬〈０・３・１・２５〉

　７歳以上〈０・１・０・２６〉

　４歳馬と５歳馬の戦い。〈４・１・３・１３〉と牝馬の活躍が目立つ。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬７頭にＧ１Ｖがあり、残り３頭にもＧ２で勝利があった。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈１・２・１・６〉

　　先　行〈５・１・３・２５〉

　　差　し〈４・３・４・５０〉

　　まくり・追込

　　　　　〈０・４・２・４０〉

　勝ち馬９頭が前走の４角を８番手以内で通過していた。

　▼注目馬　クロワデュノール、ダノンデサイル、メイショウタバルの３頭が全項目をクリア。甲乙付けがたいが、宝塚記念最多の５勝を挙げる武豊騎乗の昨年覇者メイショウタバルを推奨する。先週の安田記念でＶを飾った名手が、今週も鮮やかな手綱さばきを見せつける。（記録室）