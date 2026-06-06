アニメ『刃牙道』第2クールのEDテーマに、三代目 J SOUL BROTHERS「KATANA」が決定！
Netflxにて第1クールが世界独占配信中、そして2026年6月18日より待望の第2クールが配信開始となる大人気アニメ『刃牙道』。その注目のEDテーマに、三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が起用されることが決定した。
公開された最新映像は、現世に蘇った天下無双・宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場の戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始（はじ）まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ緊迫のシーンから幕を開ける。
国家の頂にすら斬り登ろうとする武蔵と、その異質な存在を屠り去ろうとする刃牙。時代も価値観をも超越した“最強”同士の戦いに、三代目 J SOUL BROTHERSの「KATANA」がどのような化学反応を起こすのか。
期待が高まる『刃牙道』第2クールは、2026年6月18日より配信！
熱い想いが込められた楽曲とともに新たな闘いの幕開けを、ぜひ期待して欲しい。
＜EDテーマ：三代目 J SOUL BROTHERSコメント＞
『刃牙道』のエンディングテーマを、三代目 J SOUL BROTHERS が担当させていただきます。
剣聖・宮本武蔵といえば“二天一流”。
今回の楽曲は、“刀”を一つのテーマとして制作しました。
楽曲では刀を抜くような緊張感を意識し、対峙した瞬間の空気感や刀の音も表現に取り入れています。
『刃牙道』の世界観を、さらに熱く盛り上げられる楽曲になっていたら嬉しいです。
メンバー一同、放送・配信を楽しみにしています。
今市隆二（RYUJI IMAICHI）／三代目 J SOUL BROTHERS
●作品情報
アニメ『刃牙道』
第2クールはNetflixにて6月18日（木）世界独占配信決定！
※放送予定は変更となる場合がございます。
関連リンク
アニメ『刃牙道』Netflix作品ページ
https://www.netflix.com/bakidou
アニメ『刃牙道』公式サイト
https://baki-anime.jp/
三代目 J SOUL BROTHERS公式SNSリンク
https://jsb.lnk.to/links
外部サイト
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