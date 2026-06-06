アニメ『刃牙道』第2クールのEDテーマに、三代目 J SOUL BROTHERS「KATANA」が決定！

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Netflxにて第1クールが世界独占配信中、そして2026年6月18日より待望の第2クールが配信開始となる大人気アニメ『刃牙道』。その注目のEDテーマに、三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が起用されることが決定した。

公開された最新映像は、現世に蘇った天下無双・宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場の戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始（はじ）まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ緊迫のシーンから幕を開ける。

国家の頂にすら斬り登ろうとする武蔵と、その異質な存在を屠り去ろうとする刃牙。時代も価値観をも超越した“最強”同士の戦いに、三代目 J SOUL BROTHERSの「KATANA」がどのような化学反応を起こすのか。

期待が高まる『刃牙道』第2クールは、2026年6月18日より配信！

熱い想いが込められた楽曲とともに新たな闘いの幕開けを、ぜひ期待して欲しい。

＜EDテーマ：三代目 J SOUL BROTHERSコメント＞

『刃牙道』のエンディングテーマを、三代目 J SOUL BROTHERS が担当させていただきます。

剣聖・宮本武蔵といえば“二天一流”。

今回の楽曲は、“刀”を一つのテーマとして制作しました。

楽曲では刀を抜くような緊張感を意識し、対峙した瞬間の空気感や刀の音も表現に取り入れています。

『刃牙道』の世界観を、さらに熱く盛り上げられる楽曲になっていたら嬉しいです。

メンバー一同、放送・配信を楽しみにしています。

今市隆二（RYUJI IMAICHI）／三代目 J SOUL BROTHERS

●作品情報

アニメ『刃牙道』

第2クールはNetflixにて6月18日（木）世界独占配信決定！

※放送予定は変更となる場合がございます。

関連リンク

アニメ『刃牙道』Netflix作品ページ

https://www.netflix.com/bakidou

アニメ『刃牙道』公式サイト

https://baki-anime.jp/

三代目 J SOUL BROTHERS公式SNSリンク

https://jsb.lnk.to/links