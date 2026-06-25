6月25日未明、新潟市五泉市の住宅で、家の外に置かれたソファーが燃える火事がありました。この火事による建物への被害はなく、けが人もいませんでした。 火事があったのは、五泉市赤海にある住宅の敷地です。 25日午前3時過ぎ、通行人から消防に「炎が見える」と通報がありました。 警察によりますと、住民が廃棄するために、自宅の外に置いていたソファーから出火したということです。 駆け付けた消防により、火