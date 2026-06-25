北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、1次リーグ第3節がスタート。C組はブラジルの1位、モロッコの2位が確定し、この結果、F組の日本は1位通過した場合はモロッコ、2位通過した場合はブラジルと決勝トーナメント（T）1回戦で対戦することになった。元日本代表の本田圭佑は、試合を見た感想を明かした。スコットランドと対戦したブラジルは、ヴィニシウスの得点などで3-0と快勝。ハイチと対戦