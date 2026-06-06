『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編の映像解禁「そして、最後の曲が始まるのです」 文化祭の様子や卒業証書…新規カット多数収録
『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編の本予告映像と最終キービジュアルが解禁された。9月11日より全国200館規模で劇場公開される。
【動画】そのキャラ出るの！？公開された『響け！ユーフォニアム』後編映像
予告映像では、本作の主人公・黄前久美子と、そのライバルである黒江真由を中心に描かれている。2人それぞれが抱える理想や想いが交錯し、“最後の演奏”へ向けた葛藤や、一つの音楽を創り上げる難しさ、そして全国大会金賞を目指して北宇治高校吹奏楽部が一丸となって挑む覚悟が伝わってくる内容となっている。
涙を浮かべる真由や迫力ある演奏シーンに加え、文化祭の様子や卒業証書を手に空を見上げるキャラクターたちの姿など、新規カットも多数収録。後編への期待が高まる、見どころ満載の内容となっている。
最終キービジュアルには、「そして、最後の曲が始まるのです――」というキャッチコピーとともに、シリーズの主要キャラクターたちが同じ方向へと歩みを進める姿が描かれており、11年間にわたり紡がれてきた物語の集大成を感じさせるビジュアルとなっている。四季の移り変わり、学生生活特有の１年のサイクル、時の流れを感じさせるギミックも見どころとなる。
さらに、本作の第2弾ムビチケの情報も解禁。主要キャラクター10人が眼鏡をかけた描き下ろしイラストを使用した「北宇治メガネコレクション」となっている。2枚1組で好きな組み合わせを選んで購入することができる。
また、1ペア購入ごとに「チューバくんムビチケスリーブ2」が付属するほか、通販限定のムビチケカード10枚コンプリートセットには「蛇腹ムビチケアルバム2」が特典として付属する。
加えて、本作のオリジナルサウンドトラックが劇場公開日の9月11日に発売。サウンドトラックには、シリーズ通して音楽を担当してきた松田彬人による本作への書き下ろし劇中BGM、本編に登場する吹奏楽楽曲のほか、本日公開された本予告でも使用された本作の主題歌「ReCoda (The Final Movie Ver.)」も収録される。
主題歌は『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編のために松田彬人が新たに編曲を行い、TRUEの歌を再録した新規音源となっている。商品は初回限定盤と通常盤の2形態での発売。初回限定盤はキャンバスボード風EPサイズジャケット仕様と、京都アニメーション描き下ろしイラストを飾って楽しめる仕様となっている。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編は、現在上映中で、9月11日公開の後編で、北宇治高校吹奏楽部の物語はついに完結を迎える。
【動画】そのキャラ出るの！？公開された『響け！ユーフォニアム』後編映像
予告映像では、本作の主人公・黄前久美子と、そのライバルである黒江真由を中心に描かれている。2人それぞれが抱える理想や想いが交錯し、“最後の演奏”へ向けた葛藤や、一つの音楽を創り上げる難しさ、そして全国大会金賞を目指して北宇治高校吹奏楽部が一丸となって挑む覚悟が伝わってくる内容となっている。
最終キービジュアルには、「そして、最後の曲が始まるのです――」というキャッチコピーとともに、シリーズの主要キャラクターたちが同じ方向へと歩みを進める姿が描かれており、11年間にわたり紡がれてきた物語の集大成を感じさせるビジュアルとなっている。四季の移り変わり、学生生活特有の１年のサイクル、時の流れを感じさせるギミックも見どころとなる。
さらに、本作の第2弾ムビチケの情報も解禁。主要キャラクター10人が眼鏡をかけた描き下ろしイラストを使用した「北宇治メガネコレクション」となっている。2枚1組で好きな組み合わせを選んで購入することができる。
また、1ペア購入ごとに「チューバくんムビチケスリーブ2」が付属するほか、通販限定のムビチケカード10枚コンプリートセットには「蛇腹ムビチケアルバム2」が特典として付属する。
加えて、本作のオリジナルサウンドトラックが劇場公開日の9月11日に発売。サウンドトラックには、シリーズ通して音楽を担当してきた松田彬人による本作への書き下ろし劇中BGM、本編に登場する吹奏楽楽曲のほか、本日公開された本予告でも使用された本作の主題歌「ReCoda (The Final Movie Ver.)」も収録される。
主題歌は『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編のために松田彬人が新たに編曲を行い、TRUEの歌を再録した新規音源となっている。商品は初回限定盤と通常盤の2形態での発売。初回限定盤はキャンバスボード風EPサイズジャケット仕様と、京都アニメーション描き下ろしイラストを飾って楽しめる仕様となっている。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編は、現在上映中で、9月11日公開の後編で、北宇治高校吹奏楽部の物語はついに完結を迎える。
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