台風6号の影響で記録的な大雨になった地域で、再び、大雨のおそれがあります。あらたな大雨災害に警戒してください。

その原因になるのが本州の南にある梅雨前線と東シナ海の熱帯低気圧です。これらがあすにかけて九州付近に進み、熱帯低気圧は温帯低気圧に変わって前線に取り込まれそうです。ただ、熱帯由来の非常に暖かく湿った空気を持っていて、大雨を降らせるパワーがあります。前線の活動を活発にしそうです。さらに、この前線や低気圧はあさってにかけて台風6号と同じようなコース、本州の南岸を進む見込みです。

このため、台風6号の影響で記録的な大雨になった地域、特に雨量が多くなった西日本の太平洋側、山の南東側斜面を中心にあらたに200ミリ以上、300ミリ以上の大雨になる可能性があります。

きょうは午前中から南西諸島にまとまった雨雲がかかり、局地的に非常に激しい雷雨になるでしょう。風も強まり、横殴りの雨になる所もありそうです。夜になると、九州南部でも本格的に雨が降る見通しです。このまとまった雨雲は、あすにかけてさらに東へと拡大して、あすの午前中は西日本の太平洋側を中心に広い範囲で本降りの雨になる見込みです。昼ごろには東海、夜には関東と午後は東日本でも雨の所があるでしょう。今のところ、活発な雨雲は海上中心に予想されていますが、前回記録的な大雨になった地域では少しの雨でも土砂災害の危険が一気に高まるおそれがあります。活発な雨雲がかかる地域では短時間で道路が冠水するような雨の降り方になりそうですし、太平洋側の山の南東側斜面は活発な雨雲がかからなくても風がぶつかって雨雲が発達、雨量が多くなる可能性があります。あさっての朝にかけては伊豆諸島でも大雨になるかもしれません。

きょうは沖縄と九州南部、あすは九州北部から東海、あさっては伊豆諸島と北海道で警報級の大雨の可能性があります。北海道はあさってから火曜日にかけて警報級の大雨になるおそれがあり、暴風にも警戒が必要です。週明けにかけて情報にご注意ください。

きょうは晴れ間の出るタイミングがありますが、広い範囲で雲が広がりやすいでしょう。南と北で雨で、東北は午前中、北海道は夜にかけて雨の所がありそうです。雨のマークのない地域でも山沿いを中心ににわか雨に念のためご注意ください。

最高気温は関東から西で25℃以上で、東京は4日ぶりに夏日になるでしょう。熊本や佐賀、大分など西日本の日本海側を中心に30℃以上の真夏日が復活する所がありそうです。湿度が高く、蒸し暑いでしょう。一方、きのう夏日になった札幌は17℃と、寒暖差が激しくなりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：12℃

青森 ：19℃ 盛岡：21℃

仙台 ：19℃ 新潟：25℃

長野 ：25℃ 金沢：26℃

名古屋：25℃ 東京：25℃

大阪 ：28℃ 岡山：27℃

広島 ：28℃ 松江：27℃

高知 ：26℃ 福岡：29℃

鹿児島：28℃ 那覇：29℃

今週は西日本で続々と梅雨入りの発表がありましたが、週明けにかけての雨で東海や関東も梅雨入りの可能性があります。沖縄は梅雨明けの平年日が6月21日ごろですが、この先は梅雨前線が停滞して梅雨後半の大雨に警戒が必要です。各地、ムシムシ、ジメジメとする日が多く、食品の管理にもご注意ください。