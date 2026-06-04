Suara、ゲーム「うたわれるもの 白への道標」EDテーマ「君だけノ詩」配信スタート！全国ツアー「Suara LIVE 夢路」第3弾も開催中！
Suaraが歌う、ゲーム「うたわれるもの 白への道標」EDテーマ曲「君だけノ詩」の配信がスタートした。
同タイトルのOPテーマ曲「月の舟みあげて」は好評配信中。
2026年5月28日発売のNintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/Steam(R)『うたわれるもの 白への道標』のOPテーマ「月の舟みあげて」とEDテーマ「君だけノ詩」をSuaraが担当。
シリーズを締めくくる物語を彩る2曲の配信が各種音楽配信サービスにてスタートした。
また、Suaraの夢でもある“歌で全国を周る！”を叶えるべくライブ「Suara LIVE 夢路」の第3弾が開催中！
第1弾は2024年に福岡/山梨/京都で開催。第2弾は2025年に高知/鳥取/三重/千葉/新潟/熊本/青森の7カ所で開催。
第3弾は東京・八王子公演に引き続き、山口/沖縄/岩手/栃木/兵庫/静岡/鹿児島/石川/長野/東京・両国（追加公演）の10カ所で開催する。
●楽曲情報
OPテーマ
「月の舟みあげて」
歌：Suara
作詞／須谷尚子 作曲／松岡純也 編曲／松岡純也
配信リンクはこちら
https://spaceshowerfuga.lnk.to/tsukinofunemiagete
EDテーマ
「君だけノ詩」
歌：Suara
作詞／須谷尚子、下川直哉 作曲／松岡純也 編曲／松岡純也
配信リンクはこちら
https://spaceshowerfuga.lnk.to/kimidakenouta
●作品情報
「うたわれるもの 白への道標」
ジャンル：RPG
●ライブ情報
Suara LIVE 夢路 Vol.3
東京・八王子（公演終了）
2026年5月23日(土) 開場15:30・開演16:00
八王子Match Vox
山口
2025年6月6日(土) 開場16:30・開演17:00
周南 LIVE rise SHUNAN
沖縄
2026年6月20日(土) 開場16:30・開演17:00
Output
岩手
2026年7月4日(土) 開場16:30・開演17:00
the five morioka
栃木
2026年7月19日(日) 開場15:30・開演16:00
HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2
兵庫
2026年9月13日(日) 開場15:30・開演16:00
神戸VARIT.
静岡
2026年9月26日(土) 開場16:30・開演17:00
静岡UMBER
鹿児島
2026年10月10日(土) 開場16:30・開演17:00
SR HALL
石川
2026年10月24日(土) 開場16:30・開演17:00
金沢GOLD CREEK
長野
2026年11月7日(土) 開場16:30・開演17:00
LIVE HOUSE J
東京・両国（追加公演）
2026年11月21日(土) 開場15:30・開演16:00
両国SUNRIZE
チケット
前売：税込5,500円（全自由、整理番号順入場、入場時別途ドリンク代必要）
当日：税込6,000円（全自由、整理番号順入場、入場時別途ドリンク代必要）
年齢制限：未就学児童入場不可
問合せ：フィックスレコード TEL 06-6836-9039(平日11:00〜17:00)
チケット販売
イープラス
https://eplus.jp/suara/
＜主催＞ フィックスレコード
＜協力＞ アクアプラス/サウンドクリエーター
Suara LIVE 夢路 Vol.3 ライブグッズ
ライブ会場において、「Suara LIVE 夢路 Vol.3」のライブグッズを販売しております。
ライブ参加者でグッズやCDをご購入いただいた方は特典として、ライブ終演後に行われますサイン入りポストカードお渡し会（Suaraから直接手渡し）にご参加いただけます。
＜Suara（スアラ）プロフィール＞
誕生日：1979年8月3日
出身地：大阪府
血液型：A型
星座：獅子座
影響を受けたアーティスト ：B’z / Celine Dion / コブクロ / DREAMS COME TRUE / ちあきなおみ ほか
好きなアルバム ：Journey「Escape」、Whitesnake「サーペンス・アルバス -白蛇の紋章-」、Jewel「This Way」、Michelle Branch「Hotel Paper」
趣味 ：雑貨屋巡り
特技 ：水泳
大阪外国語大学でインドネシア語を専攻。学生時代からバンドやユニットを組み、ライブ活動を行う。
2005年9月、ゲーム『鎖 -クサリ-』オープニングテーマ「睡蓮 -あまねく花-」でデビュー。同年11月にはTVアニメ『ToHeart2』エンディングテーマ「トモシビ」を担当し、アニメソングシンガーとしても活動を開始する。
その後、人気ゲームのTVアニメ化作品『うたわれるもの』ではオープニングテーマ「夢想歌」を担当。さらにPlayStation2版の主題歌も手がけ、大きな支持を集める。
以降も『あさっての方向。』『BLUE DROP』『キミキス pure rouge』『ティアーズ・トゥ・ティアラ 〜花冠の大地〜』『WHITE ALBUM』『カードファイト!! ヴァンガード』『フューチャーカード バディファイト』など数多くのアニメ・ゲーム主題歌を担当。
その活躍の場は国内にとどまらず、香港・韓国・シンガポールなど海外でもライブを開催するなど、国境を越えて支持を集めている。
唯一無二の歌声を持つアニメ＆ゲームソングシンガー。
ライブでの表現力と安定した歌唱力には定評があり、聴く者を癒しの世界へと誘う。
(C)AQUAPLUS
関連リンク
Suaraオフィシャルサイト
https://fixrecords.com/suara/
「うたわれるもの 白への道標」公式サイト
https://aquaplus.jp/uta/shiro/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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