Suara、ゲーム「うたわれるもの 白への道標」EDテーマ「君だけノ詩」配信スタート！全国ツアー「Suara LIVE 夢路」第3弾も開催中！

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Suaraが歌う、ゲーム「うたわれるもの 白への道標」EDテーマ曲「君だけノ詩」の配信がスタートした。

同タイトルのOPテーマ曲「月の舟みあげて」は好評配信中。

2026年5月28日発売のNintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/Steam(R)『うたわれるもの 白への道標』のOPテーマ「月の舟みあげて」とEDテーマ「君だけノ詩」をSuaraが担当。

シリーズを締めくくる物語を彩る2曲の配信が各種音楽配信サービスにてスタートした。

また、Suaraの夢でもある“歌で全国を周る！”を叶えるべくライブ「Suara LIVE 夢路」の第3弾が開催中！

第1弾は2024年に福岡/山梨/京都で開催。第2弾は2025年に高知/鳥取/三重/千葉/新潟/熊本/青森の7カ所で開催。

第3弾は東京・八王子公演に引き続き、山口/沖縄/岩手/栃木/兵庫/静岡/鹿児島/石川/長野/東京・両国（追加公演）の10カ所で開催する。

●楽曲情報

OPテーマ

「月の舟みあげて」

歌：Suara

作詞／須谷尚子 作曲／松岡純也 編曲／松岡純也

配信リンクはこちら

https://spaceshowerfuga.lnk.to/tsukinofunemiagete

EDテーマ

「君だけノ詩」

歌：Suara

作詞／須谷尚子、下川直哉 作曲／松岡純也 編曲／松岡純也

配信リンクはこちら

https://spaceshowerfuga.lnk.to/kimidakenouta

●作品情報

「うたわれるもの 白への道標」

ジャンル：RPG

●ライブ情報

Suara LIVE 夢路 Vol.3

東京・八王子（公演終了）

2026年5月23日(土) 開場15:30・開演16:00

八王子Match Vox

山口

2025年6月6日(土) 開場16:30・開演17:00

周南 LIVE rise SHUNAN

沖縄

2026年6月20日(土) 開場16:30・開演17:00

Output

岩手

2026年7月4日(土) 開場16:30・開演17:00

the five morioka

栃木

2026年7月19日(日) 開場15:30・開演16:00

HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

兵庫

2026年9月13日(日) 開場15:30・開演16:00

神戸VARIT.

静岡

2026年9月26日(土) 開場16:30・開演17:00

静岡UMBER

鹿児島

2026年10月10日(土) 開場16:30・開演17:00

SR HALL

石川

2026年10月24日(土) 開場16:30・開演17:00

金沢GOLD CREEK

長野

2026年11月7日(土) 開場16:30・開演17:00

LIVE HOUSE J

東京・両国（追加公演）

2026年11月21日(土) 開場15:30・開演16:00

両国SUNRIZE

チケット

前売：税込5,500円（全自由、整理番号順入場、入場時別途ドリンク代必要）

当日：税込6,000円（全自由、整理番号順入場、入場時別途ドリンク代必要）

年齢制限：未就学児童入場不可

問合せ：フィックスレコード TEL 06-6836-9039(平日11:00〜17:00)

チケット販売

イープラス

https://eplus.jp/suara/

＜主催＞ フィックスレコード

＜協力＞ アクアプラス/サウンドクリエーター

Suara LIVE 夢路 Vol.3 ライブグッズ



ライブ会場において、「Suara LIVE 夢路 Vol.3」のライブグッズを販売しております。

ライブ参加者でグッズやCDをご購入いただいた方は特典として、ライブ終演後に行われますサイン入りポストカードお渡し会（Suaraから直接手渡し）にご参加いただけます。

＜Suara（スアラ）プロフィール＞

誕生日：1979年8月3日

出身地：大阪府

血液型：A型

星座：獅子座

影響を受けたアーティスト ：B’z / Celine Dion / コブクロ / DREAMS COME TRUE / ちあきなおみ ほか

好きなアルバム ：Journey「Escape」、Whitesnake「サーペンス・アルバス -白蛇の紋章-」、Jewel「This Way」、Michelle Branch「Hotel Paper」

趣味 ：雑貨屋巡り

特技 ：水泳

大阪外国語大学でインドネシア語を専攻。学生時代からバンドやユニットを組み、ライブ活動を行う。

2005年9月、ゲーム『鎖 -クサリ-』オープニングテーマ「睡蓮 -あまねく花-」でデビュー。同年11月にはTVアニメ『ToHeart2』エンディングテーマ「トモシビ」を担当し、アニメソングシンガーとしても活動を開始する。

その後、人気ゲームのTVアニメ化作品『うたわれるもの』ではオープニングテーマ「夢想歌」を担当。さらにPlayStation2版の主題歌も手がけ、大きな支持を集める。

以降も『あさっての方向。』『BLUE DROP』『キミキス pure rouge』『ティアーズ・トゥ・ティアラ 〜花冠の大地〜』『WHITE ALBUM』『カードファイト!! ヴァンガード』『フューチャーカード バディファイト』など数多くのアニメ・ゲーム主題歌を担当。

その活躍の場は国内にとどまらず、香港・韓国・シンガポールなど海外でもライブを開催するなど、国境を越えて支持を集めている。

唯一無二の歌声を持つアニメ＆ゲームソングシンガー。

ライブでの表現力と安定した歌唱力には定評があり、聴く者を癒しの世界へと誘う。

(C)AQUAPLUS

関連リンク

Suaraオフィシャルサイト

https://fixrecords.com/suara/

「うたわれるもの 白への道標」公式サイト

https://aquaplus.jp/uta/shiro/