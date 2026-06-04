SIX LOUNGE、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 OP主題歌「さよならじゃない方がいい」CDリリース！
大分県在住の3ピースロックンロールバンド・SIX LOUNGE。
2023年にリリースしたアルバム「FANFARE」に収録されている楽曲「リカ」がTikTokで2.3億再生を突破、Billboard TikTok Weeklyチャートで1位を獲得するなど話題になった彼らだが、本日6月3日(水)に、2026年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 OP主題歌「さよならじゃない方がいい」がCDリリースされた。
この楽曲は、アニメ「最強の王様」の世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲になっており、4月29日より配信リリースがされていたが、CDもリリースとなった。ジャケットは、このCDの為に特別に描き下ろされたアニメ絵柄となっている。購入者特典の絵柄のもアニメ絵柄を使用しており、そちらも併せてチェックしてほしい。
●リリース情報
SIX LOUNGE
「さよならじゃない方がいい」
発売中
【期間生産限定盤】
品番：ESCL-6251
価格：￥1,800（税込）円
＜収録内容＞
1.さよならじゃない方がいい
2.さよならじゃない方がいい -TV Size version-
3.さよならじゃない方がいい -Instrumental version-
4.さよならじゃない方がいい -Vocal Only version-
5.さよならじゃない方がいい -Minus Guitar version-
6.さよならじゃない方がいい -Minus Drums version-
7.さよならじゃない方がいい -Minus Bass version-
購入特典
Amazon.co.jp：オリジナルメガジャケ
楽天ブックス：オリジナルスマホサイズライブフォト
セブンネットショッピング：オリジナルピック
アニメイト：オリジナルましかくブロマイド
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
CDの購入はこちら
https://erj.lnk.to/KzZs2d
「さよならじゃない方がいい」
配信リンクはこちら
https://erj.lnk.to/OyjIIs
●作品情報
TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』
Season2
フジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜日24:45から放送中
フジテレビ 毎週水曜24:45〜
関西テレビ 毎週木曜26:15〜
東海テレビ 毎週土曜25:45〜
北海道文化放送 毎週木曜24:55〜
福島テレビ 毎週水曜24:45〜
AT-X 毎週水曜23:30〜 （リピート放送：毎週金曜 11:30〜／毎週火曜 17:30〜）
※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。
毎週木曜12:00から各種配信サービスにて順次配信中
※配信開始日時はサービスによって異なる場合がございます。
※各配信サービスは、公式サイト（https://saikyo2dome-tbate.com/onair）よりご確認ください。
Season1
［通常版］
各種配信サービスにて配信中
［キャストオーディオコメンタリー版］
dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて全話一挙配信中
●ライブ情報
「真夏の夜のうちに、東北。」
7月29日(水)宮城 石巻BLUE RESISTANCE
7月30日(木)岩手 KLUB COUNTER ACTION宮古
8月1日(土)青森 八戸ROXX
8月2日(日)秋田 Club SWINDLE
8月4日(火)山形 ミュージック昭和セッション
8月5日(水)福島 club SONIC iwaki
※全箇所OAあり
関連リンク
SIX LOUNGEオフィシャルサイト
https://six-lounge.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優