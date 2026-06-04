SIX LOUNGE、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 OP主題歌「さよならじゃない方がいい」CDリリース！

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大分県在住の3ピースロックンロールバンド・SIX LOUNGE。

2023年にリリースしたアルバム「FANFARE」に収録されている楽曲「リカ」がTikTokで2.3億再生を突破、Billboard TikTok Weeklyチャートで1位を獲得するなど話題になった彼らだが、本日6月3日(水)に、2026年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 OP主題歌「さよならじゃない方がいい」がCDリリースされた。

この楽曲は、アニメ「最強の王様」の世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲になっており、4月29日より配信リリースがされていたが、CDもリリースとなった。ジャケットは、このCDの為に特別に描き下ろされたアニメ絵柄となっている。購入者特典の絵柄のもアニメ絵柄を使用しており、そちらも併せてチェックしてほしい。

●リリース情報

SIX LOUNGE

「さよならじゃない方がいい」

発売中

【期間生産限定盤】

品番：ESCL-6251

価格：￥1,800（税込）円

＜収録内容＞

1.さよならじゃない方がいい

2.さよならじゃない方がいい -TV Size version-

3.さよならじゃない方がいい -Instrumental version-

4.さよならじゃない方がいい -Vocal Only version-

5.さよならじゃない方がいい -Minus Guitar version-

6.さよならじゃない方がいい -Minus Drums version-

7.さよならじゃない方がいい -Minus Bass version-

購入特典



Amazon.co.jp：オリジナルメガジャケ

楽天ブックス：オリジナルスマホサイズライブフォト

セブンネットショッピング：オリジナルピック

アニメイト：オリジナルましかくブロマイド

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

CDの購入はこちら

https://erj.lnk.to/KzZs2d

「さよならじゃない方がいい」

配信リンクはこちら

https://erj.lnk.to/OyjIIs

●作品情報

TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』

Season2

フジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜日24:45から放送中

フジテレビ 毎週水曜24:45〜

関西テレビ 毎週木曜26:15〜

東海テレビ 毎週土曜25:45〜

北海道文化放送 毎週木曜24:55〜

福島テレビ 毎週水曜24:45〜

AT-X 毎週水曜23:30〜 （リピート放送：毎週金曜 11:30〜／毎週火曜 17:30〜）

※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。

毎週木曜12:00から各種配信サービスにて順次配信中

※配信開始日時はサービスによって異なる場合がございます。

※各配信サービスは、公式サイト（https://saikyo2dome-tbate.com/onair）よりご確認ください。

Season1

［通常版］

各種配信サービスにて配信中

［キャストオーディオコメンタリー版］

dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて全話一挙配信中

●ライブ情報

「真夏の夜のうちに、東北。」

7月29日(水)宮城 石巻BLUE RESISTANCE

7月30日(木)岩手 KLUB COUNTER ACTION宮古

8月1日(土)青森 八戸ROXX

8月2日(日)秋田 Club SWINDLE

8月4日(火)山形 ミュージック昭和セッション

8月5日(水)福島 club SONIC iwaki

※全箇所OAあり

関連リンク

SIX LOUNGEオフィシャルサイト

https://six-lounge.com/