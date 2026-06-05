ラッキンコーヒーのラテを「氷抜き」で注文、内容量は「カップ半分強」に―中国

中国メディアの新民晩報によると、中国のコーヒーチェーン「瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）」のラテを「氷抜き」で注文した男性が疑問の声を上げた。

この男性が注文したのは容量596ミリリットルと表示された超大サイズのラテ。商品を受け取ったところ、「氷抜きにしたカップにはかろうじて半分を超える程度の量しか入っていなかった」といい、男性が店のスタッフに疑問を投げ掛けると返ってきたのは「これは会社の標準レシピです。氷抜きにすると満杯にはなりません。氷を抜きにしたからといって、ミルクやコーヒーを増やすことはありません」という説明だった。

男性はさらにスタッフに対し、「では氷はいったい何グラム？（氷抜きにした商品に）他の液体を追加しないなら、なぜ実際の液体量を表示しないのですか」と質問。これに具体的な数字は示されず、ただ「レシピは固定です」と伝えられたという。

SNS上には他の消費者から、「氷抜きだとコーヒーの量はカップの半分を少し超える程度」との情報が投稿されており、同社は現在、商品ページに「氷抜きを選択した場合、満杯にならない可能性があります」との注意書きを添えている。

また、新民晩報の記者が同社のカスタマーサービスに電話で問い合わせたところ、担当者は「氷を抜くとコーヒーの量が減り、満杯にならないのは正常な現象です」と説明したという。（翻訳・編集/野谷）