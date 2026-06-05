【「社長と酒と星」6巻】 6月5日 発売 価格：792円

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講談社は、マンガ「社長と酒と星」の6巻を6月5日に発売する。価格は792円。

本作はずり騎士氏が「週刊ヤングマガジン」で連載しているオフィスラブコメ。夜の公園で酒を煽り、弱音を吐く女社長とのイビツな関係を描いている。

6巻では、玲奈社長が部下の気持ちをどこまで理解できるのか不安になり、黒川課長に自分を部下にしてほしいと懇願したり、意外な場所で働こうとしたりする。そして玲奈社長主催の社内飲み会に、思いもよらない人物が顔を見せる。

【「社長と酒と星」6巻あらすじ】

現場の仕事をろくに経験せずに井筒印刷の経営を

引き継いだ玲奈社長は、そんな自分が部下の気持ちを

どこまで理解することができるだろうかとふと不安に苛まれる。

部下の黒川課長に自分を部下にしてほしいと懇願したり、

さらには意外な場所で働こうとするのを、石墨が目撃して！？

そして、玲奈社長主催で石墨幹事によるあくまで任意参加の

社内飲み会に、思いもよらないあの人が顔を見せる事態に……！！

KOWAI！？ KAWAII！！ 女社長との

ヒミツでイビツなオフィスラブコメディ！！



