「社長と酒と星」6巻が本日発売！ 社内飲み会に思いもよらない人物が顔を見せる女社長とのイビツなオフィスラブコメ最新刊
【「社長と酒と星」6巻】 6月5日 発売 価格：792円
【拡大画像へ】 【「社長と酒と星」6巻あらすじ】
現場の仕事をろくに経験せずに井筒印刷の経営を
KOWAI！？ KAWAII！！ 女社長との
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講談社は、マンガ「社長と酒と星」の6巻を6月5日に発売する。価格は792円。
本作はずり騎士氏が「週刊ヤングマガジン」で連載しているオフィスラブコメ。夜の公園で酒を煽り、弱音を吐く女社長とのイビツな関係を描いている。
6巻では、玲奈社長が部下の気持ちをどこまで理解できるのか不安になり、黒川課長に自分を部下にしてほしいと懇願したり、意外な場所で働こうとしたりする。そして玲奈社長主催の社内飲み会に、思いもよらない人物が顔を見せる。
現場の仕事をろくに経験せずに井筒印刷の経営を
引き継いだ玲奈社長は、そんな自分が部下の気持ちを
どこまで理解することができるだろうかとふと不安に苛まれる。
部下の黒川課長に自分を部下にしてほしいと懇願したり、
さらには意外な場所で働こうとするのを、石墨が目撃して！？
そして、玲奈社長主催で石墨幹事によるあくまで任意参加の
社内飲み会に、思いもよらないあの人が顔を見せる事態に……！！
KOWAI！？ KAWAII！！ 女社長との
ヒミツでイビツなオフィスラブコメディ！！