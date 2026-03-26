トイ・ストーリー最新作公開記念！3ブランドで楽しむ特別アイテム特集

日本公開30周年を迎え、さらに最新作『トイ・ストーリー5』への期待が高まる中、ストライプインターナショナルの3ブランドから特別なコレクションが登場します。earth music&ecology、AMERICAN HOLIC、Green Parksそれぞれが作品の魅力を独自の視点で表現。おなじみのキャラクターたちや作品の世界観を日常に取り入れられるアイテムが勢ぞろいし、ファンにはたまらないラインアップとなっています♪

earth music&ecologyの遊び心満載コレクション

earth music&ecologyでは、『トイ・ストーリー』のおもちゃの世界に入り込んだような遊び心あふれるデザインを展開。キャラクターやウエスタンテイストを取り入れたアイテムが魅力です。

注目アイテムは、アソート巾着ポーチ（3,300円）、リンガーTシャツ（3,850円）。

チャーム付キルティングショルダー（4,950円）、UVカットパッカブルハット（3,960円）。

大判ストール（2,970円）、ウエスタンニットポロ（5,500円）。

さらに、レトロボーダーTシャツ（3,850円）、コンセプトBIGシャツ（4,950円）、ビンテージ風フリルブラウス（4,950円）、キャラクターモノグラムバッグ（6,050円）も登場します。

発売日は2026年6月12日（金）。カラーやデザインごとに異なる世界観が楽しめます。

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AMERICAN HOLICとGreen Parksの個性派アイテム

AMERICAN HOLICでは、『トイ・ストーリー5』のテーマである“次世代のおもちゃvsお馴染みのおもちゃ”を表現。

未来感のあるエナメル素材や箔プリントと、アメリカンレトロなデザインを組み合わせています。

ハーフZIPプルオーバー（4,490円）、ストライプパイルトートBAG（3,990円）。

カードケース付きチャーム（2,990円）、ヴィンテージ加工グラフィックTシャツ（3,990円）。

リメイク風グラフィックTシャツ（3,990円）、アソート柄バンダナ（2,490円）などを展開。

ほかにもエナメルミニポーチチャーム（2,990円）、ボーダー半袖ニットポロ（4,490円）、3P缶バッジセット（1,980円）など豊富なラインアップがそろいます。発売日は2026年6月26日（金）です。

一方、Green Parksでは、キャラクターをイメージしたカラーリングやディテールを取り入れた、取り入れやすいデザインが特徴。

ヴィンテージ風Tシャツ（3,990円）、バックプリントTシャツ（3,990円）。

ピグメントキャップ（2,490円）、シリコンポーチチャーム（2,990円）。

バッグチャーム（2,990円）、デニムバッグ（2,990円）、スウェット風ロゴTシャツ（3,990円）などが登場します。発売日は2026年6月19日（金）です。

限定ステッカーも見逃せない

今回のコレクションでは、各ブランドのアイテム購入とあわせて楽しみたい限定ステッカーのプレゼント企画も実施されます。

全国の対象店舗および公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて配布され、数量限定のため無くなり次第終了となります。

お気に入りのブランドで作品の世界観を楽しむのはもちろん、ブランドごとのデザインの違いを比較しながら選ぶのもおすすめ♡

『トイ・ストーリー』ファンもファッション好きも、この特別なコレクションをぜひチェックしてみてください。

まとめ

『トイ・ストーリー5』公開を記念した今回のコレクションは、3ブランドそれぞれの個性が光る特別な企画です。

Tシャツやバッグ、チャームなど普段使いしやすいアイテムが豊富にそろい、作品の魅力を身近に感じられるのが嬉しいポイント。

数量限定ステッカーの配布もあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。お気に入りのアイテムとともに、『トイ・ストーリー』の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか♪