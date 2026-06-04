「巨人２−１オリックス」（４日、東京ドーム）

巨人がオリックスに３連勝。勝利投手にはならなかったが、先発・田中将大投手の１１２球、熱投が光った。

立ち上がりに１失点も、再三のピンチに味方の好守にも助けられながら７回７安打１失点にまとめた。八回に味方が勝ち越しに成功したため、勝利投手にはなれなかったが、仲間を救う決意の１１２球だった。

試合後には「何とか踏ん張ったという感じです。（今季初バッテリーを組んだ小林）誠司に引っ張ってもらいながら、何とか耐えてという感じですね」と振り返った。

六回の時点で球数は１００球に到達。七回は“志願”の続投だったことも明かし、「ここ最近は長いイニングを投げられていませんでしたし。チームも今日リリーフがいつもより少ない状況であったので、何とか行ける時に行って、少しでも助けることができたらなっていう思いもありました」と説明。「でも大前提ね、自分が行けるという状態でなければ逆にチームに迷惑をかけてしまう。今日は行けると思って、（続投を）委ねられたので『行けます』と答えました」と続けた。

また四回には左翼・佐々木、遊撃・泉口、捕手・小林の華麗な中継プレーで１点を阻止。味方の好守にも光った。田中将は「何とか形になったのは、バックの守りに助けてもらいながら、アウトを積み重ねることができたというふうに思っています」と感謝した。