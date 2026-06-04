NTTドコモは4日、ドコモ経由でSpotify Premiumを申し込んだユーザーを対象に、利用料を3カ月間割引する「3か月割引特典」を発表した。24日に提供を開始する。

「3か月割引特典」では、これまでSpotify Premiumを登録したことがないユーザーを対象に、ドコモ経由で申し込むことで利用料が割引される。特典適用により、回線の月額料金とSpotify Premiumの月額料金の合計金額から、1080円が3カ月間割引される。

また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ahamo」などのプランを利用している場合、対象サービスの利用でdポイントを毎月還元する「爆アゲ セレクション」の対象となる。契約中のプランによって、最大25％のdポイント（期間・用途限定）が還元される。なお、3カ月割引特典が適用されている間は、ポイント還元の対象外となる。

さらに、同特典の開始に伴ってキャンペーンも実施される。6月24日～7月31日の期間中、ドコモからSpotify Premiumを申し込んだユーザーを対象に、抽選で合計113名に最大1万ポイントが進呈される。