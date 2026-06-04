『ふらいんぐうぃっち』センス抜群な絵柄！イラストカード全2種類配布へ 新刊15巻発売記念
漫画『ふらいんぐうぃっち』コミックス最新15巻が9日に発売されることを記念して、全国の対象店舗で1巻〜15巻のいずれか1冊を購入するごとに1枚、イラストカード（全2種）をランダムで配布することが決定した。対象書籍は、最新巻を含む全巻が対象となっている。
【画像】漫画『ねこおじ』毎日更新が終了へ！作者からのコメント全文
■『ふらいんぐうぃっち』あらすじ
黒猫のチトと一緒に横浜からやってきた真琴は、青森の親戚の家で暮らしはじめました。実は彼女は魔女。今はまだ空をとぶくらいしかできないけれど、又いとこの圭や千夏たちと毎日げんきに暮らしてます。
■15巻あらすじ
岩木山の神事「お山参詣」に茜と真琴が初参加…したは良いけど、テレビ取材にやってきた大熊アナとバッタリ遭遇。視えちゃいけないものが視えちゃったり!? と思えば、真琴が突然、コーヒーに開眼。
稚内まで喫茶店の助っ人に出張すると、北海道のトロール保護区では自分がひと騒動に巻き込まれ…。一方、千夏もチトさんに振り回されて思わぬ大冒険。様々に芳醇な秋が訪れます。
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■『ふらいんぐうぃっち』あらすじ
黒猫のチトと一緒に横浜からやってきた真琴は、青森の親戚の家で暮らしはじめました。実は彼女は魔女。今はまだ空をとぶくらいしかできないけれど、又いとこの圭や千夏たちと毎日げんきに暮らしてます。
岩木山の神事「お山参詣」に茜と真琴が初参加…したは良いけど、テレビ取材にやってきた大熊アナとバッタリ遭遇。視えちゃいけないものが視えちゃったり!? と思えば、真琴が突然、コーヒーに開眼。
稚内まで喫茶店の助っ人に出張すると、北海道のトロール保護区では自分がひと騒動に巻き込まれ…。一方、千夏もチトさんに振り回されて思わぬ大冒険。様々に芳醇な秋が訪れます。
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