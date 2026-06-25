[6.24 W杯A組第3節 南アフリカ 1-0 韓国]2位で最終節を迎えた韓国代表が、エスタディオ・モンテレイ(モンテレイ)で南アフリカ代表と対戦。0-1で敗れ、3位に転落して自力での決勝トーナメント進出を逃した。決勝トーナメント進出が懸かった最終節・南アフリカ戦で、ホン・ミョンボ監督はエースのFWソン・フンミンを先発から外した。この時点で、米『ESPN』は「衝撃的な決断」と伝えていた。試合は0-0で前半を折り返すと、後半