ジャンプ漫画家『超かぐや姫！』彩葉を描きネット衝撃「瞳や目鼻立ちが先生のテイスト」「公式もビックリだろ！」
週刊少年ジャンプで連載された漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が3日、自身のサブアカウントを更新。アニメ『超かぐや姫！』に登場する彩葉のイラストを公開すると、ネット上で話題になっている。
【画像】顔そっくり！ジャンプ漫画家が描いた『超かぐや姫！』彩葉のイラスト
Xにて定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回は「ラクガキ『超かぐや姫！』より酒寄彩葉さん」とイラストを投稿。作品を視聴したそうで「少し前に観ましたが、Vtuberなどの現代文化の作品への取り入れ方やキャラクターの扱いの丁寧さに感心しきりでした」と絶賛した。
投稿されたイラストにネット上では「目力の強さが彩葉っぽい！つぎは帝様か乃衣でおねがいします！」「可愛い もう、たまらんです!」「瞳や目鼻立ちが先生のテイストなのに本ネタに則っているのが凄いです」「神からの供給でびびった」「公式もビックリだろ！」などの声があがっている。
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』は、古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長を描いた物語。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となっている。
【画像】顔そっくり！ジャンプ漫画家が描いた『超かぐや姫！』彩葉のイラスト
Xにて定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回は「ラクガキ『超かぐや姫！』より酒寄彩葉さん」とイラストを投稿。作品を視聴したそうで「少し前に観ましたが、Vtuberなどの現代文化の作品への取り入れ方やキャラクターの扱いの丁寧さに感心しきりでした」と絶賛した。
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』は、古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長を描いた物語。全編を貫くポジティブなストーリーや、ボカロPやライバーなどインターネット文化を丁寧に組み上げた、世界観や演出が話題となっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優