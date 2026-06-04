TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』本PV＆第2弾メインビジュアル＆主題歌情報解禁！

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テレビ朝日系列・BS朝日にて7月より放送のTVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（「COMICポラリス」好評連載中／フレックスコミックス刊、略称『きみ愛』）。

この度、本PV＆第2弾メインビジュアルが解禁。合わせて放送日やオープニング／エンディングテーマを手掛けるアーティストも決定した。

本作は、貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢エルサ・ユカライネンと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵ユリウス・ロイアスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」をすることから始まる「尊すぎる“むずキュン”ハートフルラブコメディ」。共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ “両片想い”となり、やがて“本当の夫婦”そして“家族”になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。

この度、本PVと第2弾メインビジュアルが解禁された。本PVは華やかな結婚式のシーンから一転、「俺はきみと結婚したが、きみを愛するつもりは一切ない」という、超エリート公爵でありながら容姿端麗でもあるユリウスによる衝撃的なセリフから始まる。当初は割り切った関係だったはずのエルサとユリウスだったが、エルサのまっすぐな優しさや気遣いに触れ、ユリウスの心が揺れ動いていく様子が映し出されている。さらにPVの後半では、ユリウスの同窓生であるヤルモが暗躍する様子を予感させる場面や、ユリウスに想いを寄せるセラフィーナがエルサに嫉妬心をあらわにするシーンも登場。エルサとユリウスの物語に加え、王宮での駆け引きや、様々な人間模様が作品内で描かれることも垣間見える。またOPテーマであるりりあ。の『「いつかちゃんと。」』、EDテーマであるsoratoの「最終回」が、ドラマチックな作品の世界を盛り上げている。

あわせて解禁された第2弾メインビジュアルでは、ヒマワリを胸にかかえたエルサとユリウスの姿を中心に、ヤルモやセラフィーナ、そしてエルサの実弟で彼女を支えるハンネスなど、作品を彩るキャラクターたちも登場。エルサが抱えるひまわりは、作品の舞台となるラルト王国で毎年開催されるお祭りで、2人の関係が一歩進むことともなった向日祭の象徴のお花で、作品の放送がスタートする7月（夏）もイメージしている。背景には王宮の中庭が描かれ、作品内で描かれる貴族の世界観や作品の雰囲気を感じることができ、本PVと同様に様々な物語の展開を予想させるビジュアルとなっている。

本作のOPテーマは、りりあ。の『「いつかちゃんと。」』、EDテーマはsoratoによる「最終回」に決定した。りりあ。は2019年より素顔を伏せ、TikTokやYouTubeにて弾き語りカバー動画の投稿をスタート。エモーショナルな歌声と表現力が話題となり、現在はTikTokフォロワー約120万人、YouTube登録者数約50万人を誇るシンガーソングライター。ABEMA『今日、好きになりました。初虹編〜』の挿入歌「君の隣で。」や、テレビアニメ『わたしの幸せな結婚』第一期のOPテーマ「貴方の側に。」、第二期のEDテーマ「幸せな約束。」、またテレビアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国へ売られる』OPテーマ「愛とか。」などでも人気を博した。『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』のOPテーマ、『「いつかちゃんと。」』は、好きな人を愛おしく想う気持ちと、相手と一緒に過ごす時間のなかで生まれた心の変化を優しく描いたナンバー。りりあ。本人からは、「私が思うエルサとユリウスを「いつかちゃんと。」に込めて書き下ろしました。この曲が皆様が思い描く2人の物語に寄り添えていたら嬉しいです。」とコメントも到着している。

EDテーマを手掛けるsoratoは、My Hair is Bad、Hump Backを擁する音楽レーベル・THE NINTH APOLLOと、TOY’S FACTORY / VIAによる共同プロジェクトから誕生した、長崎県出身、気鋭のシンガー・ソングライター。TVアニメ『一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治療師、闇ヒーラーとして楽しく生きる』のEDテーマ「月に願う」や、TBS「王様のブランチ」の8月EDテーマ「友達のふり」などの話題作を手掛け、快進撃を続けている。『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』のEDテーマである「最終回」は、ふたりで過ごす中で気づいた相手への想いと、幸せな未来を信じたいという想いが込められた、爽やかで希望に満ちた楽曲。sorato本人からは、「普段永遠なんて…と歌っている私が、原作を読んでユリウスのこじらせている内面に共感して、エルサの純粋さに触れて、ふたりの物語を読み進めながら「最終回」を作れたこと、一緒に前に進める気がしています。」とコメントも到着している。

さらに本作の放送日時が決定し、2026年7月4日より毎週土曜深夜1時30分〜テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて放送開始。毎週月曜 よる11時24分〜BS朝日でも放送される。“NUMAnimation”は、2020年4月より続くテレビ朝日による深夜アニメ番組枠。数々の話題作を世に送り出してきた本枠にて放送される本作の続報に乞うご期待！

＜りりあ。 コメント＞

『きみ愛』こと『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』のオープニングテーマを担当させていただきとても嬉しいです！

私が思うエルサとユリウスを「いつかちゃんと。」に込めて書き下ろしました。

この曲が皆様が思い描く2人の物語に寄り添えていたら嬉しいです。

＜sorato コメント＞

エンディングテーマを担当させていただくsoratoです。『きみ愛』の一部になれて大変嬉しく思います。

おとぎ話の最後の一文「ふたりはいつまでも幸せに暮らしましたとさ」でまとめられた描かれない部分がずっと気になっていて、普段永遠なんて…と歌っている私が、原作を読んでユリウスのこじらせている内面に共感して、エルサの純粋さに触れて、ふたりの物語を読み進めながら「最終回」を作れたこと、一緒に前に進める気がしています。

沢山むずキュンしながら『きみ愛』を観ていきたいし、物語の最終回に期待していたいです。

●作品情報

『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』

（通称：きみ愛）

2026年7月4日より毎週土曜深夜1時30分〜テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・毎週月曜 よる11時24分〜BS朝日にて放送！

＜あらすじ＞

没落貴族の令嬢、エルサのもとに舞い込んだ報せ。それは超エリート貴族、ユリウスからの求婚だった。

「そんなご立派な方がなぜ私と？」

不思議に思いつつも結婚を決めたエルサだが、挙式後、それまで優しく穏やかだったユリウスが豹変！

「今後、きみを愛するつもりは一切ない」と冷たい声で告げてきたが…。

利害の一致から始まった「契約結婚」による新婚生活だったが、徐々にエルサのまっすぐな優しさに触れるうちに、ユリウスの氷のような心が溶け出し、悲しい過去も優しく癒しながら、徐々にエルサに心を開き始める…。

ゆっくりと、丁寧に日々を重ねる2人は、やがて、お互いにとってかけがえのない相手となり、「本当の夫婦」そして「家族」となっていく――。

【スタッフ】

原作：水埜なつ（漫画）／三沢ケイ（原作）

監督：まついひとゆき

演出設計：鈴木 薫

シリーズ構成：金春智子

キャラクターデザイン：八尋裕子

サブキャラクターデザイン：杉本幸子・川村敏江・鈴木美音織

美術監督：高橋 忍（スタジオアカンサス）

美術設定：西川淳一郎

プロップデザイン：園田大勢

色彩設計：小島真喜子（スタジオロード）

撮影監督：國重元宏

編集：徳田 俊

音楽：未知瑠

音響監督：阿部秀平

音響制作：セイバーリンクス

制作：ゼロジー×グラス

製作：きみ愛製作委員会

オープニングテーマ：りりあ。『「いつかちゃんと。」』

エンディングテーマ：sorato「最終回」

【キャスト】

エルサ・ユカライネン：石川由依

ユリウス・ロイアス：斉藤壮馬

ヤルモ・パルニラ：石川界人

セラフィーナ・パルニラ：安済知佳

レベッカ・リーコネン：山村響

ハンネス・ユカライネン：榎木淳弥

アレクシス・ヨーセフ・ラルト：木村良平

イエレ・エクルース：鈴木崚汰

ルーカス・ユカライネン：浪川大輔

ソフィア・ユカライネン：國府田マリ子

スティム：田村真

ターニャ：内田真礼

レリック：澤田龍一

©水埜なつ・三沢ケイ・フレックスコミックス／きみ愛製作委員会

関連リンク

『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』公式サイト

https://kimiai-anime.com/