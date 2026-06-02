テイラー・スウィフトが『トイ・ストーリー５』に楽曲提供！ 新曲「I Knew It， I Knew You」リリース発表
歌手のテイラー・スウィフトが、7月3日より公開される『トイ・ストーリー５』のために、新曲「I Knew It， I Knew You」を書き下ろしたことが明らかになった。
【写真】『トイ・ストーリー５』アートワーク2種
テイラーは現地時間6月1日、インスタグラムを更新し、「トイ・ストーリーだよ。みんな、気づいていたでしょう！ 『トイ・ストーリー５』のために制作した新しいオリジナル曲「I Knew It， I Knew You」が6月5日にリリースされます」とアナウンス。
そして、「5歳の頃に『トイ・ストーリー』の1作目を観て以来、大好きなキャラクターのために曲を書くことを夢見ていました。『トイ・ストーリー５』の初期段階の映像を見せてもらって恋に落ち、帰ってすぐに曲を書きました。直感ってあるよね？」と制作の経緯を明かしている。
Varietyによると、新曲は2024年のアルバム『The Tortured Poets Department』以来となる、ジャック・アントノフのプロデュース曲で、「カントリーへの回帰」を象徴する仕上がりなっているという。
この発表に先立ち、Peopleによれば、『トイ・ストーリー５』を手掛けるピクサーは、米シカゴやロサンゼルス、英ロンドンなど世界の主要都市に、水色の背景に13個の雲と「TS」という文字がデザインされた看板を突如設置。
「TS」はトイ・ストーリーとテイラー・スウィフト双方のイニシャルであり、また、13と言えばテイラーのラッキーナンバーとして知られるため、X（旧ツイッター）では「13個の雲と『TS』？ スウィフティーズなら、これが偶然じゃないことを知っている。セオリーが爆発的に広まる予感。スウィフティーズが『TS』と13をあちこちで目撃している」と書き込まれるなど、注目を集めていた。
さらに、ピクサーの公式インスタグラムでは、この看板の前でジェシーが踊る動画を公開するとともに、テイラーの大ヒット曲「Shake It Off」の一節「I make the moves up as I go」をもじった「She’s making those moves up as she goes！（他人の目なんて気にせずその場のノリで踊ってる）」というメッセージを添えたため、こちらのコメント欄でも、「ディズニー・スウィフティの大人は大喜び!!! 」「何か報告することがあるんじゃない？プレッシャーを与えるつもりはないけれど、良いタイミングかと…」「興奮してる」などと大きな話題となっていた。
ほかにも、4月下旬にはテイラーの公式サイトに、白い雲が浮かぶ水色の背景に、おなじみの黄色いフォントでカウントダウンが表示。5月30日にはTikTokで「テイラー・スウィフト」と検索すると、『トイ・ストーリー５』の看板と同じ雲のアニメーションが表示される現象も起きていたという。
テイラーが歌う新曲について、アンドリュー・スタントン監督は「テイラーがこの曲を書き、歌ってくれたことは、本当に素晴らしいことでした。彼女とジェシーの絆、そして彼女がキャラクターの心情を即座に理解した様子は、紛れもないものでした。この曲は『トイ・ストーリー』と深く結びついています。あまりにも深く結びついているため、初めて聴いた瞬間、まるでずっとそこにあったかのように、長い間行方不明だった家族の一員のように感じられた。まさに運命的な出会いだったんです」と絶賛コメントを寄せている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日公開。テイラー・スウィフトの楽曲「I Knew It， I Knew You」は6月5日にシングル発売、各音楽プラットフォームでストリーミング配信が開始予定。6月19日にリリースされる『トイ・ストーリー５』のサウンドトラックにも収録予定。
【写真】『トイ・ストーリー５』アートワーク2種
テイラーは現地時間6月1日、インスタグラムを更新し、「トイ・ストーリーだよ。みんな、気づいていたでしょう！ 『トイ・ストーリー５』のために制作した新しいオリジナル曲「I Knew It， I Knew You」が6月5日にリリースされます」とアナウンス。
Varietyによると、新曲は2024年のアルバム『The Tortured Poets Department』以来となる、ジャック・アントノフのプロデュース曲で、「カントリーへの回帰」を象徴する仕上がりなっているという。
この発表に先立ち、Peopleによれば、『トイ・ストーリー５』を手掛けるピクサーは、米シカゴやロサンゼルス、英ロンドンなど世界の主要都市に、水色の背景に13個の雲と「TS」という文字がデザインされた看板を突如設置。
「TS」はトイ・ストーリーとテイラー・スウィフト双方のイニシャルであり、また、13と言えばテイラーのラッキーナンバーとして知られるため、X（旧ツイッター）では「13個の雲と『TS』？ スウィフティーズなら、これが偶然じゃないことを知っている。セオリーが爆発的に広まる予感。スウィフティーズが『TS』と13をあちこちで目撃している」と書き込まれるなど、注目を集めていた。
さらに、ピクサーの公式インスタグラムでは、この看板の前でジェシーが踊る動画を公開するとともに、テイラーの大ヒット曲「Shake It Off」の一節「I make the moves up as I go」をもじった「She’s making those moves up as she goes！（他人の目なんて気にせずその場のノリで踊ってる）」というメッセージを添えたため、こちらのコメント欄でも、「ディズニー・スウィフティの大人は大喜び!!! 」「何か報告することがあるんじゃない？プレッシャーを与えるつもりはないけれど、良いタイミングかと…」「興奮してる」などと大きな話題となっていた。
ほかにも、4月下旬にはテイラーの公式サイトに、白い雲が浮かぶ水色の背景に、おなじみの黄色いフォントでカウントダウンが表示。5月30日にはTikTokで「テイラー・スウィフト」と検索すると、『トイ・ストーリー５』の看板と同じ雲のアニメーションが表示される現象も起きていたという。
テイラーが歌う新曲について、アンドリュー・スタントン監督は「テイラーがこの曲を書き、歌ってくれたことは、本当に素晴らしいことでした。彼女とジェシーの絆、そして彼女がキャラクターの心情を即座に理解した様子は、紛れもないものでした。この曲は『トイ・ストーリー』と深く結びついています。あまりにも深く結びついているため、初めて聴いた瞬間、まるでずっとそこにあったかのように、長い間行方不明だった家族の一員のように感じられた。まさに運命的な出会いだったんです」と絶賛コメントを寄せている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日公開。テイラー・スウィフトの楽曲「I Knew It， I Knew You」は6月5日にシングル発売、各音楽プラットフォームでストリーミング配信が開始予定。6月19日にリリースされる『トイ・ストーリー５』のサウンドトラックにも収録予定。