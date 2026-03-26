世代を超えて愛され続ける人気アーティスト・水森亜土と、コスメ・デ・ボーテの人気ネイルブランドが夢のコラボレーション♡「KAWAII×My.Nail」をコンセプトに、日常にさりげなく“かわいい”を取り入れられる限定コレクションが登場します。ジェルネイルやネイルシール、マニキュアまで幅広く揃い、自分らしく指先のおしゃれを楽しめるラインナップに注目です。 水森亜土の“カワイイ”を纏う限