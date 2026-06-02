ボートレース多摩川の6日間シリーズG3「オールレディースリップルカップ」は2日に予選4日目が終了。3日、5日目の10〜12Rで行われる準優勝戦出場メンバーが決定した。

初日12Rのドリーム1stを2コース捲りで制した前田紗希（33＝埼玉）。3号艇の4日目6Rは1マークが中途半端なターンになって5着に敗れたが、後半10Rを2コース差しで1着。得点率4位で予選突破を決めた。

前検日に「多摩川は今まで1回しか準優勝戦に乗ったことがない」と話し、予選道中も「多摩川は（調整が）分からない」と弱気だったが、相棒の75号機はパワフル。4日目後半を走り終えると「行き足がいいし、今の乗り心地は良かった。凄くカカリがいいですね」と、満面の笑みを浮かべた。

前走地の浜名湖（5月16〜19日、一般戦）の3日目8Rでフライングを切ってしまったが、「スタートは届いたり、届かなかったりで勘が合っていない。でも、明日は明日の風が吹くので頑張ります」と楽観的。極端に立ち遅れなければ機力的に十分勝負になる。

準優勝戦は10R2号艇（前半の一般戦は3R5号艇）になった。今節の2コース戦は2戦2勝。自在に立ち回って、当地初優出を狙う。