映画『キングダム 魂の決戦』豪華キャスト16人集結 史上最大規模のワールドプレミアに4200人熱狂
7月17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミアがきょう2日、東京・有明アリーナで行われた。豪華キャスト16人＆佐藤信介監督が一堂に会し、史上最大規模のワールドプレミアとなった。
【写真】さわやかな笑顔！スーツが似合う山崎賢人
応募数3万6000人から抽選で選ばれた4200人が集まった会場が熱気に包まれる中、主演の山崎賢人（※崎＝たつさき）をはじめ、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬らキャストがレッドカーペットを歩いて登場。会場からは黄色い悲鳴が上がっていた。
シリーズを通して主人公・信を演じてきた山崎は、たくさんのファンを前に「本当にうれしいです」と笑顔を浮かべ「前作までたくさんの方に見ていただいて、愛してもらったからこそ、ここまで来られました。新たなキャストの方を含め、また新たなものを届けられるということでワクワクしています」と本作の公開を喜んだ。
吉沢も「まず『キングダム』というシリーズが5作も続くという奇跡のような状況に本当に感謝ですし、また『キングダム』の“熱い”夏が始まるんだなと実感しています」とにっこり。新しいキャストにも触れ「今まで以上のとんでもないスケールの映画になっていると思います」とアピールした。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
【写真】さわやかな笑顔！スーツが似合う山崎賢人
応募数3万6000人から抽選で選ばれた4200人が集まった会場が熱気に包まれる中、主演の山崎賢人（※崎＝たつさき）をはじめ、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬らキャストがレッドカーペットを歩いて登場。会場からは黄色い悲鳴が上がっていた。
吉沢も「まず『キングダム』というシリーズが5作も続くという奇跡のような状況に本当に感謝ですし、また『キングダム』の“熱い”夏が始まるんだなと実感しています」とにっこり。新しいキャストにも触れ「今まで以上のとんでもないスケールの映画になっていると思います」とアピールした。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。