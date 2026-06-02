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プログラミング教室の現役講師兼教室長・ぴょろ先生が「【低学年OK】はじめてのScratch！基本の使い方を完全解説」を公開した。マサチューセッツ工科大学が開発した子ども向けプログラミング言語「Scratch（スクラッチ）」の基本的な使い方や、初心者が知っておくべき設定方法を丁寧に解説している。



動画の冒頭では、Scratchの利用方法として「オフライン版」と「オンライン版」の2種類があると紹介。オフライン版はインターネット環境がなくても遊べる反面、インストールの手間やパソコンの容量を消費するデメリットがある。一方のオンライン版は、作品を世界中の人に見てもらえるが、インターネット接続とアカウント登録が必須となる。どちらが良いという決まりはなく、使いやすい方を選べば良いという。



続いて、実際のオンライン版の画面を見ながら基本操作を解説。設定タブの言語設定では、漢字を含む日本語と、ひらがなのみの「にほんご」の2種類が選択できる。ぴょろ先生は、「漢字を読むのが難しい低学年の人は、ひらがなの『にほんご』を選ぶとプログラムを作りやすくなる」とアドバイスを送った。また、間違えてプログラムを消してしまった場合には、キーボードの「Ctrl」と「Z」を同時に押すことで元に戻せるという、作業をスムーズに進めるための便利な機能も紹介している。



さらに、キャラクターを動かす「プログラム」の中身についても詳しく言及。「動き」のブロックでは、スプライト（キャラクター）の移動や回転方法を指定でき、「見た目」のブロックでは言葉を言わせたり、大きさを変えたり、魚眼レンズや渦巻きなどの画像効果を加えられたりと、多彩な機能が揃っている。



動画の後半では、プログラムの開始条件を指定する「イベント」や、動作を繰り返す「制御」のブロックについても実践を交えて説明されている。ぴょろ先生の解説を参考にScratchの基本操作をマスターすれば、子どもたちが初めてのプログラミングに挑戦する際の大きな助けとなるだろう。