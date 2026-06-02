¤¤¤·¤À°íÀ®¡¢32Ç¯Á°¶¦±é¤ÎÌ¾¥É¥é¥Þ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÈºÆ²ñ¡Ö¥¨¥â¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®¤¬2Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£32Ç¯Á°¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤·¤À°íÀ®¡¢32Ç¯Á°¶¦±é¤Î½÷Í¥¤ÈºÆ²ñ¡ª
¡¡¤¤¤·¤À¤¬¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«¹á¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆ²ñ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1994Ç¯7·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤È¤¤¤¿²Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿À¥¸ÍÄ«¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤·¤À¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥â¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡ª¥É¥é¥Þ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê¤¤¤·¤À ¤¤¤Ã¤»¤¤¡Ë
1974Ç¯12·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡ØÈá¤·¤¤¤Û¤É¤ªÅ·µ¤¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¡Ø¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø»¶Êâ²°¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÇÉã¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤È½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¤¤·¤À°íÀ®¡×Instagram¡Ê¡÷issei_ishida.official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤·¤À°íÀ®¡¢32Ç¯Á°¶¦±é¤Î½÷Í¥¤ÈºÆ²ñ¡ª
¡¡¤¤¤·¤À¤¬¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«¹á¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆ²ñ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1994Ç¯7·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤È¤¤¤¿²Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿À¥¸ÍÄ«¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤·¤À¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥â¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê¤¤¤·¤À ¤¤¤Ã¤»¤¤¡Ë
1974Ç¯12·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡ØÈá¤·¤¤¤Û¤É¤ªÅ·µ¤¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¡Ø¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø»¶Êâ²°¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÇÉã¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤È½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¤¤·¤À°íÀ®¡×Instagram¡Ê¡÷issei_ishida.official¡Ë