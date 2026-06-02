杉浦太陽「ユメは水遊びに夢中」自宅プールでの様子公開「豪邸」「広くてすごい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の杉浦太陽が5月31日、自身のInstagramを更新。自宅プールでの様子を公開し、話題になっている。
【写真】辻ちゃん夫「豪邸」自宅プールで遊ぶ姿公開
杉浦は「休日は水遊び」とつづり、写真を投稿。「ユメは水遊びに夢中 コアとプールで本気遊び5時間コース」と記し、一緒にプールに入る三男の幸空（こあ）君とのショットや、水のおもちゃで遊ぶ第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開している。「希空・セイア・ソラといっぱい遊んだ思い出…」「こどもたちが幼い間の大切な時間…」と、思い出を振り返る様子もつづっている。
この投稿には「最高のパパですね」「理想の家族です」「豪邸」「広くてすごい」「自宅プール羨ましい」「子どもたちへの愛情が伝わってきます」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「楽しそうで素敵」「こんなお父さん憧れるなぁ」「幸せオーラがすごい」などと反響が集まっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「豪邸」自宅プールで遊ぶ姿公開
◆杉浦太陽、自宅プールでの様子を公開
杉浦は「休日は水遊び」とつづり、写真を投稿。「ユメは水遊びに夢中 コアとプールで本気遊び5時間コース」と記し、一緒にプールに入る三男の幸空（こあ）君とのショットや、水のおもちゃで遊ぶ第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開している。「希空・セイア・ソラといっぱい遊んだ思い出…」「こどもたちが幼い間の大切な時間…」と、思い出を振り返る様子もつづっている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「最高のパパですね」「理想の家族です」「豪邸」「広くてすごい」「自宅プール羨ましい」「子どもたちへの愛情が伝わってきます」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「楽しそうで素敵」「こんなお父さん憧れるなぁ」「幸せオーラがすごい」などと反響が集まっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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