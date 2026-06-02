ナイキとBTS、「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」ツアーマーチャンダイズを発表──Nike By Youでカスタマイズも
近年、コンサートグッズは単なる記念品ではなくなっています。アーティストの世界観を身につけ、自分自身のスタイルとして表現するファッションアイテムへと進化しているのです。そうした流れの中、ナイキは世界的アーティスト BTS とパートナーシップを組み、「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」に合わせたツアーマーチャンダイズと、Nike By Youによるカスタマイズ体験を発表しました。
Courtesy of NIKE
BTSの歩みをデザインに落とし込む
今回展開されるNike By Youでは、BTSのために特別制作された10種類のカスタムデザインを用意。対象となるアパレルやキャップに、自分好みのグラフィックを加えることができます。
Courtesy of NIKE
各デザインは、力強いフォルムと流れるような動きを組み合わせながら、BTSの音楽性や進化の軌跡を表現。単なるロゴやツアー名ではなく、グループのストーリーそのものを視覚化したデザインとなっています。
さらに、一部のデザインにはメンバー7人を象徴する「7」のモチーフを採用。音楽の小節や拍子を想起させるグラフィックも取り入れられており、BTSと世界中のファンとのつながりを表現しています。
“着るツアーグッズ”から“参加するマーチャンダイズ”へ
今回のプロジェクトで興味深いのは、ファン自身がマーチャンダイズ制作の一部に参加できる点です。
これまでのツアーグッズは、アーティストが提示したデザインを購入することが一般的でした。しかしNike By Youでは、自分自身でグラフィックを選び、パーソナライズすることができます。そこには、「応援する」だけでなく、「自分らしく表現する」という現代的なファンダムの価値観が反映されています。
Courtesy of NIKE
アーティストとファンとの関係性がより双方向になりつつある現在、今回の取り組みは、ツアーマーチャンダイズの新しいあり方を示しているのかもしれません。
BTSのレガシーと未来をつなぐコレクション
ツアーマーチャンダイズでは、限定Tシャツやフーディに加え、韓国限定キャップも展開。大胆さとタイムレスさを併せ持つデザインを通じて、BTSのこれまでの歩みと、これから先の未来を表現しています。
Courtesy of NIKE
リリースでは、本コレクションの核を「レガシーと未来」と説明しています。グループとして築き上げてきた軌跡への敬意と、未来へ向かうマインドセット。その両方を同時に表現することで、BTSという存在をより立体的に描き出しています。
Courtesy of NIKE
単なるコラボレーションアイテムではなく、アーティストとファンが共有する記憶や時間までも含めてデザインする。今回のNike × BTSは、そんな新しいマーチャンダイズの可能性を提示しているようです。
【INFORMATION】
■Nike By You カスタマイズ体験
開始日：2026年6月1日
実施店舗：
NIKE HARAJUKU
NIKE SHINJUKU
NIKE SHIBUYA
NIKE UMEDA
カスタマイズ料金：
刺繍 \1,500（税込）
Sサイズパッチ \1,000（税込）
Lサイズパッチ \1,200（税込）
■Nike × BTS ツアーマーチャンダイズ
発売日：2026年6月12日より順次発売
販売店舗（日本）：
NIKE HARAJUKU
NIKE SHINJUKU
NIKE SHIBUYA
主な展開商品：
M NSW CLUB BB PO HDY BTS BIRCH HEATHER \13,200（税込）
M NSW TEE STD BTS WHITE \8,470（税込）
W NSW TEE STD BTS BLACK \7,700（税込）
お問い合わせ：
NIKE カスタマーサービス
TEL：0120-6453-77
BTSの歩みをデザインに落とし込む
今回展開されるNike By Youでは、BTSのために特別制作された10種類のカスタムデザインを用意。対象となるアパレルやキャップに、自分好みのグラフィックを加えることができます。
Courtesy of NIKE
各デザインは、力強いフォルムと流れるような動きを組み合わせながら、BTSの音楽性や進化の軌跡を表現。単なるロゴやツアー名ではなく、グループのストーリーそのものを視覚化したデザインとなっています。
さらに、一部のデザインにはメンバー7人を象徴する「7」のモチーフを採用。音楽の小節や拍子を想起させるグラフィックも取り入れられており、BTSと世界中のファンとのつながりを表現しています。
“着るツアーグッズ”から“参加するマーチャンダイズ”へ
今回のプロジェクトで興味深いのは、ファン自身がマーチャンダイズ制作の一部に参加できる点です。
これまでのツアーグッズは、アーティストが提示したデザインを購入することが一般的でした。しかしNike By Youでは、自分自身でグラフィックを選び、パーソナライズすることができます。そこには、「応援する」だけでなく、「自分らしく表現する」という現代的なファンダムの価値観が反映されています。
Courtesy of NIKE
アーティストとファンとの関係性がより双方向になりつつある現在、今回の取り組みは、ツアーマーチャンダイズの新しいあり方を示しているのかもしれません。
BTSのレガシーと未来をつなぐコレクション
ツアーマーチャンダイズでは、限定Tシャツやフーディに加え、韓国限定キャップも展開。大胆さとタイムレスさを併せ持つデザインを通じて、BTSのこれまでの歩みと、これから先の未来を表現しています。
Courtesy of NIKE
リリースでは、本コレクションの核を「レガシーと未来」と説明しています。グループとして築き上げてきた軌跡への敬意と、未来へ向かうマインドセット。その両方を同時に表現することで、BTSという存在をより立体的に描き出しています。
Courtesy of NIKE
単なるコラボレーションアイテムではなく、アーティストとファンが共有する記憶や時間までも含めてデザインする。今回のNike × BTSは、そんな新しいマーチャンダイズの可能性を提示しているようです。
【INFORMATION】
■Nike By You カスタマイズ体験
開始日：2026年6月1日
実施店舗：
NIKE HARAJUKU
NIKE SHINJUKU
NIKE SHIBUYA
NIKE UMEDA
カスタマイズ料金：
刺繍 \1,500（税込）
Sサイズパッチ \1,000（税込）
Lサイズパッチ \1,200（税込）
■Nike × BTS ツアーマーチャンダイズ
発売日：2026年6月12日より順次発売
販売店舗（日本）：
NIKE HARAJUKU
NIKE SHINJUKU
NIKE SHIBUYA
主な展開商品：
M NSW CLUB BB PO HDY BTS BIRCH HEATHER \13,200（税込）
M NSW TEE STD BTS WHITE \8,470（税込）
W NSW TEE STD BTS BLACK \7,700（税込）
お問い合わせ：
NIKE カスタマーサービス
TEL：0120-6453-77