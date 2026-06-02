「脚なっっっが」&TEAM K、JO、フウマ、ニコラスが″爆イケ″スーツ姿で″異次元スタイル″披露！「イケメンすぎる」「漫画みたい」と反響

【写真】「スタイルよすぎ！」TEAM K、JO、フウマ、ニコラスのスーツ姿【写真】アジアツアー中の&TEAM

&TEAM（エンティーム）のメンバー4人がスーツを纏ったソロショットが公開され、「イケメンすぎる」と話題を集めている。

■&TEAMから4人がB.LEAGUE表彰式に登場

「B.LEAGUE 10th公式アンバサダー」を務める&TEAM。メンバーの中からK（ケイ）、JO（ジョウ）、FUMA（フウマ）、NICHOLAS（ニコラス）の4人が、5月29日に国内男子プロバスケットボールリーグの年間表彰式『B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26』にプレゼンターとして登壇した。

Kは前髪をセンター分けにして横に流し、大人のムードを演出。ネクタイまでブラックで揃えたモノトーンスタイルをシックに着こなす。5枚目の全身ショットでは、すらりと長い脚と小さな顔で、驚異的なプロポーションを披露した。またJOは短髪をアップにセットし、精悍な顔つきで登場。4枚目ではジャケットの下に隠れたサスペンダーをちらりと見せ、脚の長さを発揮している。

FUMAはブロンドの長髪スタイルで、神秘的な雰囲気を放つ。クールな表情を浮かべた写真に続いて、5枚目ではにっこりと微笑むアップのショットでギャップを見せた。そしてNICHOLASはグレーのスーツを上品に着こなし、右耳に付けた大きなSaint Laurent（サンローラン）のゴールドピアスもポイントに。7枚目ではJOとクールに並んでいる。

SNSでは「スタイルよすぎ！」「脚なっっっが」「スタイルの良さが際立つね」「漫画から抜け出したよう」「スーツめっちゃ似合うー」「フウマくん最後にかわいいは罪」「イケメンすぎる」「超絶似合っててカッコイイ」「異次元のスタイル！」と、多数の反響を集めている。