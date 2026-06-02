『リボーン』第8話 “光誠”高橋一生、NEOXISの野望阻止のために奮闘も再び頭痛と目まいに襲われる
高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第8話が2日の今夜放送される。
【写真】光誠が疑念を抱く友野（鈴鹿央士）『リボーン』第8話より
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
■第8話あらすじ
英人として生きる光誠はあかり商店街を守るために奔走。更紗（中村アン）に“現在の光誠”への説得を頼んだものの、NEOXISはあかり商店街を買収用地に決定する。その事実を友野（鈴鹿央士）が光誠に伝える際、“現在の光誠”に対して憤る姿を見せる。そのため光誠は前世で自分を殺した犯人は、友野なのではないかと疑念を抱く。
そんな中、あかり商店街との交渉役に任命された友野はできる限り商店街の人たちに寄り添った交渉に努めるが、英治（小日向文世）たち商店街の人たちの反発でなかなか進まず、友野は交渉役から外される。そこから“現在の光誠”率いるNEOXISは卑劣な手段に出て、あかり商店街の商売が立ち行かなくなっていく。
更紗の父・池谷金平（柳沢慎吾）が泥酔して自暴自棄になる姿を目にした光誠は、未来の記憶が頭をよぎる。このままだと金平は悲劇の道を歩むことになる。なんとしても阻止するため、光誠は更紗に金平から目を離さないよう託すと同時に、あかり商店街を救う別の方法に望みをかけて再び東郷義隆（市村正親）と蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）に協力を仰ぐ。しかし、その矢先に光誠は再び頭痛と目まいに襲われる。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
【写真】光誠が疑念を抱く友野（鈴鹿央士）『リボーン』第8話より
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
英人として生きる光誠はあかり商店街を守るために奔走。更紗（中村アン）に“現在の光誠”への説得を頼んだものの、NEOXISはあかり商店街を買収用地に決定する。その事実を友野（鈴鹿央士）が光誠に伝える際、“現在の光誠”に対して憤る姿を見せる。そのため光誠は前世で自分を殺した犯人は、友野なのではないかと疑念を抱く。
そんな中、あかり商店街との交渉役に任命された友野はできる限り商店街の人たちに寄り添った交渉に努めるが、英治（小日向文世）たち商店街の人たちの反発でなかなか進まず、友野は交渉役から外される。そこから“現在の光誠”率いるNEOXISは卑劣な手段に出て、あかり商店街の商売が立ち行かなくなっていく。
更紗の父・池谷金平（柳沢慎吾）が泥酔して自暴自棄になる姿を目にした光誠は、未来の記憶が頭をよぎる。このままだと金平は悲劇の道を歩むことになる。なんとしても阻止するため、光誠は更紗に金平から目を離さないよう託すと同時に、あかり商店街を救う別の方法に望みをかけて再び東郷義隆（市村正親）と蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）に協力を仰ぐ。しかし、その矢先に光誠は再び頭痛と目まいに襲われる。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。