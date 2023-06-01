松本潤「本当に楽しかった。ありがとう」嵐５人の乾杯ショット投稿　ラストライブ後、無人の東京ドームのステージで“打ち上げ”

「嵐」の松本潤が２日に自身のインスタグラムを更新し、５月３１日に行われたラストライブの感想とともに思い出ショットを投稿。東京ドームのステージで５人がグラスを持って乾杯する写真などを披露した。

松本は５月３１日に、約４９万人を動員した嵐のラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（５都市１５公演）の最終公演である東京ドームのコンサートに出演。その日をもって約２６年半のグループ活動を終えた。

それから約１日がたち、松本はインスタグラムを更新。「本当に楽しかった。ありがとう」とシンプルな言葉に思いを込めた。

４枚の写真を投稿し、そのうちの２枚は、５つのグラスを撮影した写真。顔こそ写していないが、５人で乾杯するショットも。また、ガランとした東京ドームの客席をバックに撮影した一枚では、ステージ上に５つのグラスを並べてみせた。

この投稿の約１時間前にメンバーの櫻井翔は、キャスターを務める日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」（月〜木曜・後１１時、金曜・後１１時５９分）に生出演。ライブ終了後に嵐のメンバーやスタッフと１時間弱、無人の東京ドームのステージで「飲んでました」と明かしており、松本が投稿した写真もこの時の風景だろう。

櫻井は同番組で、無人のステージの上で車座になって内側を向いて乾杯し、次にいつ会うかを話したと明かした。昔から一緒のスタッフともツアーＴシャツを引っ張り出して歴史を一緒に味わい、５人だけの時間も過ごしたと語っていた。