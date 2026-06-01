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YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】銀座駅直結！銀座三越の地下にある超老舗江戸前寿司店のランチ1,870円～ 暖簾をくぐるとそこは築地職人の世界でした…サクッと行ってみて」と題した動画を公開した。動画では、銀座駅直結という好立地でありながら、意外に知られていないデパ地下の極上穴場スポットとして、大正10年創業の老舗「築地寿司岩 銀座三越店」のランチを紹介している。



動画の冒頭、銀座駅の改札から銀座三越の地下へと直行し、奥へ進むと「築地寿司岩」と書かれた白い暖簾が現れる。その暖簾をくぐると、デパ地下とは思えない本格的な白木のカウンター席が広がり、そこにはまさに築地の職人の世界が待ち受けている。



今回注文したのは、1,870円で提供されているランチの「梅」。職人が目の前で丁寧に握る様子をライブ感たっぷりに楽しめる空間が魅力だ。映像では、艶やかなマグロの赤身や、身の締まった白身、ふっくらとしたエビ、肉厚なホタテの握りなどが次々と提供される様子が収められている。一貫一貫、手間を惜しまない仕込みと職人技が光るお寿司に対し、主宰のtoko氏は「口の中でほどける美味しさ」と絶賛し、「まさに至福のご褒美ランチ」と高く評価している。



さらに、イートインスペースのすぐ隣にあるテイクアウト専用のショップにも言及。「海鮮バラちらし」や「助六」などがショーケースに並んでおり、自宅へのお土産や差し入れにも最適だと紹介している。



老舗の歴史と本格的な江戸前寿司の味を、リーズナブルかつ気軽に堪能できる「築地寿司岩 銀座三越店」。銀座での買い物の合間にサクッと立ち寄れる至高のご褒美ランチとして、次回の食事の選択肢に加えてみてはいかがだろうか。